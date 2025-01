Depois de sair do Secret Story 8, João Ricardo partilha desabafo: «O melhor ainda está por vir»

João Ricardo foi sem sombra de dúvidas, um dos concorrentes que mais marcou o Secret Story - Casa dos Segredos 8. Depois de ter saído da casa mais vigiada do país lavado em lágrimas por estar tão perto da final, e depois de Diogo Alexandre ter vencido o grande prémio, o ex-concorrente fez um longo desabafo no seu Instagram.

«O meu ano 2024 fica marcado pela participação no SS8, foi um dos maiores desafios da minha vida» começou por escrever João Ricardo, que voltou a mencionar que participar no reality show já era um antigo objetivo seu: «Sabia que não ia ser fácil, mas era um objetivo que tinha em mente e como estou sempre a dizer, a vida é um foguete!»

Contudo, João confessa que «o caminho foi duro», pois qualquer pessoa que entre num programa do género, segundo as suas palavras, facilmente é rotulada de «coisas menos positivas».

Aproveitou a publicação para fazer um agradecimento especial à sua família e amigos: «Essa energia foi fundamental para chegar até aqui, não tenho palavras para descrever e nem tão pouco sei como retribuir (...) não teria sido a mesma coisa sem cada um de vocês».

Concluiu o desabafo ao escrever o seguinte: «Vamos com tudo porque o melhor ainda está por vir!» O que estará João Ricardo a planear para o futuro?

Veja aqui a publicação e leia o texto completo:

No passado dia 30 de dezembro de 2024, João Ricardo marcou presença no Dois às 10, para conversar com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, e não deixou nada por dizer sobre o jogo e sobre a relação com o antagonista Diogo Alexandre.

O objetivo era ganhar, mas acabou por ser expulso antes de conseguir ser finalista. Incrédulo com a saída, o ex-concorrente continua a afirmar que não consegue perceber os motivos que conduziram a esta expulsão.

«Porque é que o Diogo vos irrita?», questionou a apresentadora.

Sobre Diogo Alexandre, João Ricardo reforçou que o considera “inconveniente”: «Tem falta de noção e falta de sensibilidade (…). O Diogo é uma pessoa inteligente»

«O Diogo Alexandre consegue surfar a onda, ser inteligente e perceber o que é que lá em casa vende (...) tem um controlo emocional gigante. Acho que pode ser e vai ser o vencedor deste programa. Contudo, é uma pessoa com quem não me identifico e que não quero perto de mim. É desagradável», referiu João Ricardo ao garantir que não quer ter qualquer contacto com o colega fora da casa. João não quis falar mais sobre Diogo.