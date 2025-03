João Ricardo declara-se a alguém especial e não é quem você pensa!

Momento emocionante! João Ricardo faz uma partilha rara e declara-se a alguém muito especial.

João Ricardo faz uma partilha rara e declara-se a alguém muito especial. Relação especial! O ex-concorrente do Secret Story - Desafio Final relembra momentos marcantes e o impacto dessa relação na sua vida.

João Ricardo, ex-concorrente e comentador do Secret Story - Desafio Final, recorreu ao Instagram para expressar a sua gratidão a alguém muito especial. Numa publicação rara e emotiva, João Ricardo revelou a forte ligação que criou com a Voz que acompanha e apoia os concorrentes dentro da casa.

«Fecha-se mais um ciclo na Casa dos Segredos. Uma casa que mudou a minha vida e onde vivi momentos inesquecíveis. E há uma Voz. Uma Voz que foi muito mais do que apenas uma presença invisível. Desde o primeiro dia, criámos uma ligação especial», declarou João Ricardo.

«Criámos uma ligação especial desde o primeiro dia»

O ex-concorrente destacou ainda o papel fundamental da Voz no jogo, mas também na sua jornada pessoal, descrevendo-a como um verdadeiro amigo e confidente: «Se há coisa que aprendi consigo, Voz, foi que, no meio do caos, há sempre espaço para a verdade, para a emoção e para o coração», acrescentou.

Na mesma publicação, João Ricardo fez questão de agradecer tudo o que aprendeu com a Voz, garantindo que esta será sempre uma parte essencial da sua experiência no reality show: «Hoje, a Casa fecha as portas mais uma vez, mas a sua Voz continuará a ecoar em todos que, como eu, tiveram o privilégio de a ouvir de perto. É o maior!»

Veja também:

Joana Diniz é confrontada com ligação forte de João Ricardo a Márcia Sores: «Foi lá a casa e nem me olhou…» - Secret Story - Desafio Final - TVI

Iury Mellany brilhou no Secret Story - Desafio Final! Veja os melhores momentos - Secret Story - Desafio Final - TVI

Ainda se lembra de André Filipe do Big Brother e o seu bróculo? Veja como está agora! - Secret Story - Desafio Final - TVI