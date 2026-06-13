João Ricardo apaixonou-se por uma ex-concorrente nos bastidores da TVI e não é Marcia Soares! Saiba tudo

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No Secret Story – Desafio Final, João Ricardo revelou a Liliana um episódio vivido nos corredores da TVI: houve uma conhecida figura dos reality shows do canal que o deixou completamente encantado.

As emoções continuam à flor da pele no Secret Story – Desafio Final e, desta vez, João Ricardo surpreendeu ao fazer uma revelação inesperada durante uma conversa com Liliana.

Enquanto desabafava sobre os desafios da convivência com Sara dentro da casa mais vigiada do País, o concorrente acabou por recordar uma situação que viveu nos bastidores da TVI e que não esqueceu até hoje.

João Ricardo contou que, numa das suas passagens pelas instalações do canal, se cruzou com uma ex-concorrente de um dos reality shows mais marcantes da televisão portuguesa. A beleza desta não lhe passou despercebida e o impacto foi imediato.

Segundo revelou, ficou tão impressionado que chegou mesmo a comentar a situação com Cláudio Ramos, no Dois às 10. «Já me apaixonei (...) Nos corredores da TVI (...) Que gata», confessou ter dito na altura.

A mulher em questão é Soraia Sousa, atriz da TVI e ex-recruta da mais recente edição de 1.ª Companhia. A revelação apanhou Liliana de surpresa e acabou por gerar alguns momentos de descontração na conversa.

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Veja a conversa aqui: 

Num programa marcado por conflitos, estratégias e emoções fortes, esta partilha mostrou um lado mais descontraído e espontâneo de João Ricardo, que não escondeu a admiração que sentiu ao cruzar-se com uma das figuras mais conhecidas da estação de Queluz de Baixo.

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