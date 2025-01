Alta tensão! João Ricardo despeja água em Tiago Rufino e os dois reagem. Saiba tudo

João Ricardo despejou água em cima de Tiago Rufino e o concorrente mostrou-se incomodado.

No Especial com Cláudio Ramos, os concorrentes viram as imagens e reagiram ao sucedido.

O Especial desta quarta-feira com Cláudio Ramos foi marcado por um momento de grande tensão. Os concorrentes foram confrontados com umas imagens de João Ricardo a despejar água em cima de Tiago Rufino e os protagonistas comentaram tudo o que viram.

«Tive que me controlar, não vou mentir, e por isso é que depois fiquei um pouco nervoso e acabei por comentar e desabafar com algumas pessoas, porque não queria ter a mesma reação que tive da última vez», começou por referir Tiago Rufino.

«O João quer provar que eu não sou assim tão racional e que se calhar não devia estar no grupo do gelo e sim no do fogo. Se calhar se eu tivesse reagido tinha-me passado mais rápido, mas demorou um bocadinho mais a passar e fiquei realmente chateado algum tempo, porque tive que me controlar para não reagir», acrescentou.

João Ricardo comentou: «Estava à espera da reação que o Tiago teve, amor com amor se paga, acho que é o slogan perfeito para esta VT e está tudo bem, o Tiago está bem, não fez assim um alarido tão grande, se calhar é mesmo um verdadeiro cubo de gelo».

Questionado novamente por Cláudio Ramos, Tiago disse já estar «mais tranquilo», mas confessou que «ficou a remoer» no assunto «durante algum tempo», porque não reagiu na hora: «Como tive que me conter para não reagir, fiquei um pouco mais nervoso e demorou mais tempo a passar».

Depois os dois concorrentes entraram em picardia: «Até porque temos intimidade para isso, não é Tiago? Foi o que disseste no domingo, então está tudo bem, zero problema», atirou João Ricardo. «Mas eu tinha-te dito que não, que não queria que o fizesses», ripostou Tiago Rufino.

João Ricardo insistiu: «Temos intimidade para isso, foram as palavras do Tiago no domingo, então se temos intimidade vamos dançar a valsa». Tiago Rufino atirou: «Claro que foi uma provocação, ele anuncia o que vai fazer e eu digo que não quero e ele continua...»

O que aconteceu, afinal?

Tudo aconteceu no quarto, Tiago Rufino não se queria levantar da cama que fez no chão e João Ricardo insistia para que o fizesse, caso contrário iria despejar água em cima dele. O concorrente não se levantou e João cumpriu mesmo a ameaça, sob o olhar de Gabriel Sousa, que também tentava que Tiago se levantasse.

Tiago Rufino não gostou e acabou por se levantar visivelmente chateado com a situação e com o que João Ricardo fez. João, por sua vez, continuou a provocar Tiago e a brincar com o sucedido.