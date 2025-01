Momento de caos na Casa dos Segredos – Desafio Final. João Ricardo e Tiago Rufino envolveram-se, há momentos, numa forte discussão que já está a dar que falar. As primeiras imagens do momento de enorme tensão acabam por ser mostardas no Diário, por Alice Alvas.

Nas imagens é possível ver que João Ricardo e Tiago Rufino tiveram de ser separados pelos colegas.