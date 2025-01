Gotas de tensão e acusações: João Ricardo e Tiago Rufino trocam acusações na Cadeira Quente após discussão! Veja aqui tudo

Discussão intensa: João Ricardo fica furioso por causa de umas gotas de água atiradas por Tiago Rufino.

João Ricardo fica furioso por causa de umas gotas de água atiradas por Tiago Rufino. Tensão na Cadeira quente: João Ricardo e Tiago Rufino têm confronto aceso no pós gala e concorrentes opinam sobre a discussão na casa de banho!

A casa do Secret Story – Desafio Final ficou a ferro e fogo este sábado. João Ricardo e Tiago Rufino pegaram-se numa forte discussão. João Ricardo não gostou de umas gotas de água atiradas por Tiago Rufino e passou-se. Os dois concorrentes tiveram de ser separados.

Estas imagens foram mostradas para a casa na gala desta noite e comentadas pelos convidados especiais Diogo Alexandre e Renata Reis.

Na cadeira quente pós-gala do Secret Story - Desafio Final, a tensão gerada pela discussão entre João Ricardo e Tiago Rufino na casa de banho não passou despercebida. A Voz, confrontou os concorrentes sobre o incidente, trouxe à tona diferentes perspetivas e reações dos concorrentes na casa.

Durante a cadeira quente Iury Mellany foi clara quanto à sua opinião sobre o comportamento de João Ricardo, que reagiu com força ao ser atingido com gotas de água por Tiago Rufino. Para Iury, a reação de João Ricardo foi «demasiado exagerada», embora reconhecesse que havia uma «picardia óbvia» entre ambos. João Ricardo, por sua vez, não quis opinar diretamente sobre a situação, e preferiu ouvir as opiniões dos restantes concorrentes.

Ossman, decidiu intervir, e afirmou que a situação nunca passaria de uma discussão «normal»: «Acho que eles nunca iriam passar daquilo». Justificou a sua opção de não se envolver mais profundamente no momento. Inês Morais também quis opiniar sobre o sucedido e destacando que não havia necessidade de outros concorrentes se meterem na discussão: «Não ia passar dali», referiu, a concorrente evidenciou a perceção de que a tensão era algo controlado.

Rita Almeida, por sua vez, explicou que os concorrentes preferiram separar João Ricardo e Tiago Rufino por «precaução», indicou que estavam atentos à evolução da situação.

Afonso Leitão aproveitou a oportunidade para expressar a sua opinião sobre o comportamento de João Ricardo durante a gala, e sugeriu que o «fair play» demonstrado pelo concorrente com Tiago Rufino tinha como objetivo «parecer bem». João Ricardo não demorou a responder, e atirou: «É a opinião do Afonso. No outro dia é o colinho, hoje dizes que é o fair play...».

João Ricardo, por fim, agradeceu a preocupação dos colegas, mas deixou claro que não considerava a situação tão grave como parecia à primeira vista: «Não vai passar disto», garantiu. Contudo, não hesitou em fazer acusações relativamente a Tiago Rufino: «Acaba por me dar com um esfregão na perna sem eu ter feito pouco ou nada», revelou. João Ricardo desmentiu ainda a ideia de que Tiago Rufino fosse «um cubo de gelo que domina tudo», afirmou que essa imagem era completamente falsa.

Daniela Santos, que estava presente no momento da discussão na casa de banho, ofereceu a sua versão dos acontecimentos, e contrariou João Ricardo: «O João Ricardo é que esteve a provocá-lo».