João Ricardo está de regresso à antena da TVI: e esta foi a forma icónica com que anunciou a novidade

João Ricardo está de regresso à antena da TVI! O ex-concorrente do Secret Story vai ser um dos comentadores da Casa dos Segredos 10, que estreia já no dia 22 de fevereiro, e decidiu fazer uma partilha divertida sobre esta novidade, avançada ontem pela TVI.

Nas stories do Instagram, Jorri, como é carinhosamente tratado, partilhou uma fotografia do rádio do seu carro, em que mostra a música que estava a ouvir naquele momento: «Advinha Quem Voltou», dos Da Weasel. Este título da canção é uma clara alusão ao regresso de João Ricardo ao painel de comentadores.

Mas há mais: já estão escolhidos todos os comentadores para a nova edição do Secret Story.

«Os blocos diários contam com a participação de comentadores bem conhecidos do público como Adriano Silva Martins, Cândido Pereira, Cinha Jardim, Diana Lopes, Francisco Monteiro, Gonçalo Quinaz, Inês Morais, Inês Simões, Isabel Figueira, João Ricardo, Marcia Soares e Teresa Silva», anunciou a TVI.