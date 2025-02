João Ricardo desiste do Desafio Final e Voz deixa mensagem emocionante, que leva todos às lágrimas…

João Ricardo desistiu do Desafio Final com muitas lágrimas à mistura.

A Voz deixou uma mensagem muito especial e motiva, a que ninguém ficou indiferente.

Por esta ninguém esperava! João Ricardo desistiu do Secret Story - Desafio Final esta segunda-feira, dia 3 de fevereiro de 2025, por estar muito cansado.

Tudo aconteceu no Especial com Cláudio Ramos, depois da notícia ter sido avançada durante a tarde por Maria Botelho Moniz, no Diário do Secret Story - Desafio Final na TVI.

O momento ficou marcado por muitas lágrimas e emoção aumentou ainda mais com a mensagem sincera que a Voz deixou a João Ricardo na altura da sua saída da casa mais vigiada do País.

«Eu não sei se vai ou não com a consciência tranquila, na verdade pouca diferença me faz, porque eu sei e quero que fique aqui publicamente dito, que o João Ricardo deu sim todos os dias tudo o que tinha. E se está cansado, ou se está exausto, é perfeitamente natural porque se passaram meses e meses em que eu sei que viveu a 100%», começou por referir o soberano.

A Voz acrescentou: «Falámos dezenas e dezenas de vezes e eu sei que quis adiar este momento tanto quanto possível. Eu só quero dizer-lhe que tenho muito orgulho em ter feito este caminho consigo até ao dia de hoje e, por isso, estou consciente de que tenho aqui à minha frente um grande homem e um grande concorrente».

«Quero agradecer-lhe por tudo e vou-lhe dar as boas-vindas a esta casa, que foi nossa durante tantos meses, sempre que souber que o João Ricardo está disponível e com a cabeça limpa para entrar em mais uma aventura. Vamos a isto, até breve», rematou o anfitrião, deixando todos em lágrimas.

De recordar que João Ricardo decidiu dizer adeus aos colegas, bem como à Voz, alegando que estava cansado e tinha chegado ao seu limite: «Não tenho energia para mais», afirmou no confessionário em conversa com Cláudio Ramos.

«Após alguns dias bastante intensos decido abandonar o jogo. Mas antes disso tudo, eu gostava só de deixar umas palavras (…) a quem me apoiou desde o dia 15 de setembro que eu vim para esta casa e a palavra de ordem é gratidão», começou por referir João Ricardo.

O concorrente continuou: «A verdade é que me faltam palavras porque o cansaço é evidente (…) foi algo que eu vim a arrastar e a empurrar com a barriga, primeiro por respeito a todos os telespectadores (…) depois foi uma luta interna comigo mesmo».

«É um orgulho enorme pertencer a um projeto que ganha todos os dias, todos os domingos, isso enche-me de orgulho. Saio com o coração cheio, tenho a certeza de que tenho a porta aberta para sempre, criei laços incríveis», sublinhou.

João Ricardo rematou o seu discurso, ressalvando: «A decisão foi tomada ao longo deste dia, saiu-me um fardo de mais de 100 kg de cima do corpo (…) Eu tentei lutar com tudo o que tinha e não… não tenho energia para mais, custa muito», disse já muito emocionado.

Quando se dirigiu aos colega para comunicar a sua decisão, as lágrimas voltaram a surgir e João Ricardo chorou compulsivamente, sendo imediatamente abraçado pelos colegas, que também se emocionaram bastante.

Veja o momento completo: