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João Santos regressa ao wrestling após Secret Story e imagens do combate impressionam qualquer um

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Do reality ao ringue: João Santos volta aos combates e surpreende com imagens marcantes.

João Santos voltou à ação no wrestling e o regresso está a dar que falar. Depois de uma pausa para participar no Secret Story 10, o jovem regressou aos combates e mostrou todo o processo através de um vlog publicado nas redes sociais.

No vídeo, João Santos acompanha os seguidores desde o momento em que parte de Portugal até à chegada a Barcelona, onde decorreu o evento. As imagens revelam os bastidores, a preparação e, claro, o momento em que volta ao ringue, num regresso carregado de emoção e intensidade.

O combate fez parte da Copa Niño Anónimo, organizada pela Lucha Libre Rebelión, um torneio de destaque que presta homenagem ao primeiro espanhol a competir na WWE. Para o ex-concorrente, a participação teve um significado especial.

«Como era o meu primeiro combate em dois meses e meio estava um pouco ansioso, mas confiante de que tinha a habilidade para cumprir o meu dever, dar um bom combate ao meu adversário e deixar o público satisfeito”», revelou.

João destacou ainda a importância do momento na sua carreira: «Ser o primeiro e único português a participar no maior torneio da história do wrestling espanhol foi uma honra para mim».

Reality em direto?
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Dentro do ringue, o percurso não foi fácil. Na primeira ronda, enfrentou um dos nomes mais fortes do wrestling espanhol num combate intenso e físico, conseguindo levar a melhor e avançar na competição.

Já nas meias-finais, acabou por ser surpreendido ao perder frente a Lacayo Sureño, que viria a conquistar o torneio. Um desfecho inesperado que não apagou o impacto do seu regresso nem o reconhecimento do público.

Veja aqui o vídeo:

Depois da experiência na televisão, João Santos mostra assim que continua focado na sua carreira no wrestling, mantendo-se ligado a uma paixão que agora volta a ganhar força.

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