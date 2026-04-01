João Santos reage a momento insólito no Secret Story e pede perdão: «Desculpa, mãe»

A mais recente gala de «Secret Story - Casa dos Segredos» ditou a saída de João Santos, que acabou por ser o concorrente expulso pelo público. Já fora da casa, o ex-concorrente recorreu às redes sociais para reagir ao episódio, mas com um tom bem mais descontraído. Ainda dentro da casa da Malveira, o lutador de wrestling tinha protagonizado um momento de grande intensidade ao garantir que tomaria uma decisão radical caso Ariana Miranda fosse a escolhida para abandonar o jogo. Nessa altura, João afirmou que desistiria voluntariamente e chegou mesmo a jurar pelos pais que o faria. Agora, o ex-concorrente recorreu às redes sociais para reagir ao episódio, mas com um tom bem mais descontraído. Através do Instagram, João Santos partilhou uma imagem divertida acompanhada de uma mensagem que não passou despercebida: «Eu jurei pelos meus pais… e cumpri!». Na legenda, entrou na brincadeira e deixou ainda um pedido especial: «Desculpa, mãe», escreveu, juntando um emoji de gargalhadas. Veja aqui a partilha:

João tem reação impagável ao ver a namorada em estúdio. E a seguir deixa todos sem palavras

João, o mais recente expulso da casa, foi surpreendido em direto com a presença da namorada, Adriana, num reencontro carregado de emoção.

Sem qualquer suspeita de que ela estaria em estúdio, até porque a relação é ainda recente, com apenas quatro meses, João foi completamente apanhado de surpresa quando Adriana surgiu à sua frente. O impacto foi imediato: o ex-concorrente não conseguiu conter as lágrimas e correu para os braços da companheira.

O abraço, apertado e demorado, rapidamente deu lugar a beijos arrebatadores e a palavras trocadas ao ouvido, num momento íntimo vivido diante das câmaras. Também Adriana se mostrou visivelmente emocionada ao rever João após semanas de separação.

O público reagiu com entusiasmo, aplaudindo o casal e destacando a intensidade do reencontro. Entre lágrimas, sorrisos e gestos de carinho, João e Adriana protagonizaram um dos momentos mais marcantes da noite, mostrando que, apesar do pouco tempo de relação, o sentimento entre ambos parece ser genuíno.