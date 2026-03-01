João quebra o silêncio sobre Catarina e faz revelações inéditas: «Há muita coisa que não bate certo»

João e Catarina entraram na Casa do Secret Story 10 com uma história por resolver, mas optaram por fingir que não se conheciam. Apesar de terem vivido um alegado envolvimento amoroso no passado, nenhum dos dois revelou aos colegas essa ligação.

Recorde-se que o segredo de Catarina é «Um concorrente da casa partiu-me o coração», enquanto João esconde um completamente diferente: «Sou o agente secreto do público». Ambos desconhecem o segredo um do outro, mas a verdade é que a tensão começou finalmente a vir ao de cima.

Durante a gala, no confessionário, João foi confrontado com as declarações de Catarina no seu casting. O concorrente não hesitou em desmentir algumas afirmações.

«Há partes que não são verdade (...) Estávamos a conhecer-nos», garantiu, negando que tenham tido uma relação amorosa assumida ou que a tenha deixado com falsas esperanças. João assegurou ainda que não foi ele quem virou costas a Catarina. «Fomos os dois à nossa vidinha», afirmou.

O concorrente mostrou-se também preocupado com a pessoa que deixou fora da Casa, sublinhando que não quer «causar tensão» cá fora. Surpreendido com o que ouviu, reforçou: «Há muita coisa aqui que não bate certo».

