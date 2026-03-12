Popularidade: Há um trio de amigos no fim do ranking e um casal no início. Veja todas as posições

Já saiu o segundo Ranking de Popularidade do Secret Story 10 e as preferências começam a fazer-se sentir, de tal forma que no fim está um trio de amigos que tem sido muito falado e no início um casal que luta para não ser descoberto.
Vamos então às posições: Tal como na semana passada, João mantém-se em primeiro lugar com uma percentagem de 87% de aprovação, contra apenas 13% de reprovação dos portugueses. Em segundo lugar também se mantém Eva mas no terceiro há uma mudança: Diogo sobe para o pódio.
No meio da tabela estão Liliana, Hélder, Catarina e Ana, entre outros concorrentes. Já no final do ranking estão os amigos Norberto, Ricardo João e na última posição Hugo, com 83% de votos negativos e 17% de votos pela positiva.
Veja todas as posições em baixo:
1º João
2º Eva
3º Diogo
4º Jéssica
5º Luzia
6º Liliana
7º Hélder
8º Catarina
9º Ana
10º Tiago
11º Ariana
12º Sara
13º Norberto
14º Ricardo João
15º Hugo