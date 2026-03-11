Segredo de Diogo poderá estar por horas. João já registou e não tem dúvidas: ele é namorado de Eva

Na casa mais vigiada do país, a busca pelos segredos estão ao rubro e desta vez, é João o concorrente com vontade de ir clicar no botão. João julga que Diogo e Eva são um casal e essa informação está a deixar o casal em pânico.

No quarto, numa conversa com Ariana, João mostra-se decidido a ir clicar no botão dos segredos: «Lembras-te dele andar a fazer piscinas de quarto em quarto? Ele deixou de fazer quando passou para o nosso [onde está Eva]» começou por explicar à colega. Ariana questiona João se acha mesmo que esse é o segredo de Diogo e se tem a certeza de que ele e Eva são um casal. João responde prontamente: «Sim. 99% de certeza, tal como sabia do segredo do Pedro», disse convicto. «Já registei!», acrescentou. No decorrer da conversa, o concorrente aposta ainda a seguinte reação por parte de Eva: «Ela ainda me vai perguntar individualmente no que é que eu fui carregar».

Veja o vídeo.

Diogo e Eva ficam aflitos ao perceber que João julga que são um casal. «Depois do que aconteceu hoje, eu já sabia. Acho que é o meu, ele foi carregar», diz Diogo a Eva. A concorrente de Ovar tenta acalmar o namorado que parece irredutível. «Isso não quer dizer nada... Não devíamos estar aqui agora [sozinhos no closet]», refere Eva. «O João não é burro nenhum», acrescenta Diogo. Eva continua convicta de que João não vai consegui adivinhar o segredo do namorado. «Eu acho que ele foi carregar no segredo da Catarina porque ele acha que o coração partido é para ela», admite.