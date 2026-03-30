Ariana, João, Liliana ou Sara? Um deles foi expulso pelos portugueses. E nós revelamos qual

A gala deste domingo, 29 de março, do Secret Story 10 ficou marcada por mais uma expulsão na casa mais vigiada do País. Depois de Eva ter sido a primeira salva ainda durante a semana, João foi o concorrente expulso, contra Ariana, Sara e Liliana, que também estavam nomeadas e acabaram por ficar na casa.

O momento foi vivido com grande intensidade, tanto dentro da casa como em estúdio. Após o anúncio da decisão, João despediu-se da casa, deixando para trás semanas de convivência, estratégias e emoções fortes e uma Eva lavada em lágrimas pela perda do seu grande amigo.

Ao longo da sua participação, o concorrente protagonizou vários momentos que marcaram o jogo, dividindo opiniões entre os colegas e também entre os telespectadores. Ainda assim, não reuniu votos suficientes para continuar em competição.

A reação dos restantes concorrentes foi imediata, com emoções à flor da pele. Entre lágrimas, abraços e palavras de despedida, ficou evidente o impacto da saída de João no grupo, sobretudo em Eva.

Com esta expulsão, o jogo entra numa nova fase, onde cada decisão se torna ainda mais determinante. A luta pelo prémio final continua, mas agora com menos um concorrente na corrida.