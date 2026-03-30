João tem reação impagável ao ver a namorada em estúdio. E a seguir deixa todos sem palavras

A gala deste domingo do Secret Story 10 ficou marcada por um dos momentos mais intensos desta edição. João, o mais recente expulso da casa, foi surpreendido em direto com a presença da namorada, Adriana, num reencontro carregado de emoção.

Sem qualquer suspeita de que ela estaria em estúdio — até porque a relação é ainda recente, com apenas quatro meses —, João foi completamente apanhado de surpresa quando Adriana surgiu à sua frente. O impacto foi imediato: o ex-concorrente não conseguiu conter as lágrimas e correu para os braços da companheira.

O abraço, apertado e demorado, rapidamente deu lugar a beijos arrebatadores e a palavras trocadas ao ouvido, num momento íntimo vivido diante das câmaras. Também Adriana se mostrou visivelmente emocionada ao rever João após semanas de separação.

O público reagiu com entusiasmo, aplaudindo o casal e destacando a intensidade do reencontro. Entre lágrimas, sorrisos e gestos de carinho, João e Adriana protagonizaram um dos momentos mais marcantes da noite, mostrando que, apesar do pouco tempo de relação, o sentimento entre ambos parece ser genuíno.

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