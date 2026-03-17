João entrou no Secret Story 10 com um propósito: cumprir um sonho antigo

João decidiu apostar na entrada no reality show da TVI, acreditando que esta experiência poderá abrir portas e servir como um caminho alternativo para alcançar os seus objetivos no mundo do wrestling. Este foi o grande propósito que levou o concorrente que já acertou dois segredos a entrar no Secret Story 10.

O desporto sempre teve um papel importante na vida de João, tendo iniciado o seu percurso no basquetebol numa idade jovem. No entanto, a dificuldade em conciliar a prática desportiva com os estudos levou-o a abandonar a modalidade para se focar na Licenciatura em Gestão.

Ainda assim, a ausência de atividade física fez-se sentir, e João acabou por encontrar no wrestling uma nova oportunidade, uma modalidade que já acompanhava desde jovem, numa altura em que o entretenimento associado ao wrestling vivia uma fase de grande popularidade em Portugal. «Na altura, ainda era um rapaz um bocado tímido, e esta oportunidade tirava-me da zona de conforto. Pensei: ‘Vamos lá experimentar’. Acabei por gostar», revelou no podcast: Espaço do Fortes.

Foi no Centro de Treinos de Wrestling (CTW), em Lisboa, que iniciou a sua formação. Rapidamente se destacou pela sua condição física. Conseguiu evoluir de forma consistente. Mais tarde, teve também a oportunidade de competir internacionalmente, passando por organizações de wrestling por toda a Europa. Durante o seu percurso, foi treinado pelo reconhecido wrestler austríaco Gunther.

O sonho antigo de João é tornar-se o primeiro português a integrar a WWE.

Chegou mesmo a colaborar com a organização como extra em eventos realizados na Europa. Graças ao reconhecimento que conquistou no circuito europeu, foi selecionado para dois exigentes processos de recrutamento da WWE. O primeiro foi em Londres e o segundo nos Estados Unidos.

Apesar das boas perspectivas, acabou por não ser escolhido na fase final. «Eu estava com alguma esperança, porque todo o feedback que tive durante o processo foi bom. Obviamente, há sempre coisas a melhorar, mas o que me disseram e ter terminado com um combate porreiro, pensei mesmo que tinha hipótese de ficar, mas acabou por não acontecer. Eles dizem que o ‘não’ não é o ‘nunca’ e que as coisas podem mudar ou podem não mudar nunca», partilhou no podcast ‘Mais Vale à Tarde que Nunca’. «Foi um choque porque tenho de perceber qual é o próximo passo», findou.