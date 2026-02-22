Já foi jogador de basquetebol, agora é um astro do wrestling: Conheça o "Golden Boy" do Secret Story

João é o novo concorrente do Secret Story 10 e chegou para impressionar: Antigo jogador de basquetebol e formado em Gestão, o jovem de 29 anos encontrou no wrestling a sua verdadeira paixão, onde é conhecido como “Golden Boy”.

Impõe respeito pela estatura, mas garante que é muito mais do que os estereótipos sugerem. Focado e intenso, João garante que não vai tolerar faltas de respeito. O grande objetivo é conquistar o prémio final e dar mais visibilidade à sua carreira.

Carreira essa com um futuro promissor. Segundo escreve o 'Jornal de Notícias', João «está a emergir como uma das figuras mais promissoras do wrestling europeu», com o jovem a passar «por algumas das maiores promotoras independentes da Europa».

«Fez parte da WXW, com base na Alemanha, onde foi treinado; da Revolution Pro Wrestling, no Reino Unido, e da Over The Top Wrestling (OTT), na Irlanda», lê-se na referida publicação.

O 'JN' adianta ainda que «a sua estatura, presença no ringue e domínio técnico, valorizados pela WWE, valeram-lhe um lugar num restrito tryout da empresa no Reino Unido», sendo assim «o único português selecionado entre um grupo de apenas 13 lutadores independentes».

