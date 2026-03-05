Pesquisas disparam no Google. Há uma pergunta que todos fazem sobre João

Loiro e sem músculos: veja como era João antes da transformação

É lutador profissional de wrestling e tem grandes sonhos: Conheça João, o «golden boy» do secret story

João é um dos concorrentes mais populares desta edição do Secret Story 10 - Casa dos Segredos. Esta semana, o participante conquistou o primeiro lugar no ranking de popularidade e continua a dar que falar dentro e fora da casa mais vigiada do País.

Lutador profissional de wrestling, João impressionou os colegas e os espectadores logo na entrada no reality show, sobretudo pelo porte físico e pela musculatura. No entanto, o concorrente nem sempre teve o mesmo visual.

Antes da transformação física, João chegou a usar o cabelo loiro e tinha uma aparência bem diferente da atual.

Percorra a galeria e veja as imagens do antes e depois do concorrente, conhecido no mundo do wrestling como «Golden Boy».

O interesse do público por João vai além da mudança de visual. A profissão de João tem despertado grande curiosidade e isso já se reflete nas pesquisas online. De acordo com o Google Trends, registou-se um aumento significativo de pesquisas relacionadas com a vida profissional do concorrente da Casa dos Segredos.

O wrestling é uma modalidade desportiva baseada em técnicas de combate e entretenimento. Trata-se de uma das formas de luta mais antigas da história, com origens na Antiguidade, tendo inclusivamente marcado presença nos Jogos Olímpicos da Grécia Antiga.