Pesquisas disparam no Google. Há uma pergunta que todos fazem sobre João

16:49
04:30

16:33
16:06
15:58
02:28

15:50
04:18

15:43
02:26

15:42
05:04

15:39
04:44

15:16
04:24

14:51
02:22

14:39
03:53

14:36
05:28

14:34
01:24

14:29
03:40

14:24
01:12

14:19
14:08
13:07
07:24

13:00
02:55

12:53
02:15

12:40
04:17

12:32
12:30
01:16

12:11
01:43

12:06
04:26

João é um dos concorrentes mais populares desta edição do Secret Story 10. E há uma pergunta que muitos fazem sobre ele no Google

João é um dos concorrentes mais populares desta edição do Secret Story 10 - Casa dos Segredos. Esta semana, o participante conquistou o primeiro lugar no ranking de popularidade e continua a dar que falar dentro e fora da casa mais vigiada do País.

Lutador profissional de wrestling, João impressionou os colegas e os espectadores logo na entrada no reality show, sobretudo pelo porte físico e pela musculatura. No entanto, o concorrente nem sempre teve o mesmo visual.

Antes da transformação física, João chegou a usar o cabelo loiro e tinha uma aparência bem diferente da atual.

Percorra a galeria e veja as imagens do antes e depois do concorrente, conhecido no mundo do wrestling como «Golden Boy».

O interesse do público por João vai além da mudança de visual. A profissão de João tem despertado grande curiosidade e isso já se reflete nas pesquisas online. De acordo com o Google Trends, registou-se um aumento significativo de pesquisas relacionadas com a vida profissional do concorrente da Casa dos Segredos.

O wrestling é uma modalidade desportiva baseada em técnicas de combate e entretenimento. Trata-se de uma das formas de luta mais antigas da história, com origens na Antiguidade, tendo inclusivamente marcado presença nos Jogos Olímpicos da Grécia Antiga.
