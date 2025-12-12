Jorge Guerreiro reage ao que disseram de si no Secret Story: «Estar em casa e ouvir o Pedro Jorge»

Ao Minuto

19:59
Leandro confuso com pistas do segredo de Ana: «É uma santa do pau oco» - Big Brother
04:27

Leandro confuso com pistas do segredo de Ana: «É uma santa do pau oco»

19:53
Decoração denuncia pista e concorrentes atiram palpites sobre o segredo de Ana - Big Brother
03:45

Decoração denuncia pista e concorrentes atiram palpites sobre o segredo de Ana

19:46
«Ele chamou lixo à rapariga, é gravíssimo»: Pedro critica atitude de Fábio para com Ana - Big Brother
03:44

«Ele chamou lixo à rapariga, é gravíssimo»: Pedro critica atitude de Fábio para com Ana

19:33
Revoltado, Fábio atira sobre Pedro: «Não tem integridade nenhuma» - Big Brother
04:25

Revoltado, Fábio atira sobre Pedro: «Não tem integridade nenhuma»

19:22
Palpites certeiros: Inês desvenda mais dois segredos sem saber - Big Brother
03:00

Palpites certeiros: Inês desvenda mais dois segredos sem saber

19:04
Ana critica postura de Fábio: «Tenta sempre defender a Liliana, não faz nada mais que isso» - Big Brother
03:09

Ana critica postura de Fábio: «Tenta sempre defender a Liliana, não faz nada mais que isso»

18:59
Pedro emociona-se ao ouvir Marisa. E o motivo comove qualquer um - Big Brother
02:47

Pedro emociona-se ao ouvir Marisa. E o motivo comove qualquer um

18:55
Inês Morais dá opinião polémica sobre concorrente: «Metade do programa não fez nada» - Big Brother
01:21

Inês Morais dá opinião polémica sobre concorrente: «Metade do programa não fez nada»

18:48
Inês ‘no limite’ com Liliana: «Não tenho como gostar da pessoa que ela é aqui» - Big Brother
02:06

Inês ‘no limite’ com Liliana: «Não tenho como gostar da pessoa que ela é aqui»

18:41
Ciúmes à mistura: Fábio e Liliana falam sobre o futuro fora da casa - Big Brother
03:16

Ciúmes à mistura: Fábio e Liliana falam sobre o futuro fora da casa

18:37
Assalto à despensa! Leandro foi o ‘ladrão’ da semana - Big Brother
03:09

Assalto à despensa! Leandro foi o ‘ladrão’ da semana

18:18
Fim da amizade? Leandro ofendido com gesto de Pedro e Marisa: «Fiquei sentido» - Big Brother
04:36

Fim da amizade? Leandro ofendido com gesto de Pedro e Marisa: «Fiquei sentido»

18:07
Leandro fica de fora do pequeno-almoço e explode ao ouvir comentários: «Para ver palhaçadas mandavam-me ao circo» - Big Brother
05:34

Leandro fica de fora do pequeno-almoço e explode ao ouvir comentários: «Para ver palhaçadas mandavam-me ao circo»

17:59
Inês Morais critica postura de Fábio: «Ele está com o peito tão cheio» - Big Brother
03:06

Inês Morais critica postura de Fábio: «Ele está com o peito tão cheio»

17:41
Ana e Inês criticam postura de Leandro: «Ele não fez mesmo nada ainda» - Big Brother
03:32

Ana e Inês criticam postura de Leandro: «Ele não fez mesmo nada ainda»

17:30
Leandro reage a provocações de Liliana: «Lava a boca bem lavada antes de falares para mim» - Big Brother
05:57

Leandro reage a provocações de Liliana: «Lava a boca bem lavada antes de falares para mim»

17:06
Imagens inéditas! Leandro já sabia tudo sobre Pedro e Marisa: e este foi o momento em que descobriu a verdade - Big Brother

Imagens inéditas! Leandro já sabia tudo sobre Pedro e Marisa: e este foi o momento em que descobriu a verdade

17:05
Pedro acusa Leandro de provocar discussões: «Tu é que vais atrás delas» - Big Brother
04:25

Pedro acusa Leandro de provocar discussões: «Tu é que vais atrás delas»

16:47
Apanhados em flagrante! Este foi o momento em que Leandro descobriu toda a verdade sobre Marisa e Pedro - Big Brother
00:58

Apanhados em flagrante! Este foi o momento em que Leandro descobriu toda a verdade sobre Marisa e Pedro

16:45
Confusa? Marisa alerta Pedro mas ele vira o jogo: «É mentira» - Big Brother
04:49

Confusa? Marisa alerta Pedro mas ele vira o jogo: «É mentira»

16:36
Entre risos, Marisa conta a Pedro a nova teoria de Leandro - Big Brother
02:03

Entre risos, Marisa conta a Pedro a nova teoria de Leandro

16:33
Beijos e mais beijos! Marisa e Pedro não perdem uma oportunidade para namorar - Big Brother
02:07

Beijos e mais beijos! Marisa e Pedro não perdem uma oportunidade para namorar

15:47
Acertou no segredo? Leandro dispara teorias e Ana congela - Big Brother
07:10

Acertou no segredo? Leandro dispara teorias e Ana congela

15:30
Leandro lança teoria hilariante para o segredo de Marisa - Big Brother
02:11

Leandro lança teoria hilariante para o segredo de Marisa

15:18
Pedro teme que a sua imagem esteja manchada após revelação do segredo - Big Brother
05:06

Pedro teme que a sua imagem esteja manchada após revelação do segredo

Jorge Guerreiro reage ao que disseram de si no Secret Story: «Estar em casa e ouvir o Pedro Jorge»

  • Secret Story
  • Há 3h e 49min
Jorge Guerreiro reage ao que disseram de si no Secret Story: «Estar em casa e ouvir o Pedro Jorge» - Big Brother

O cantor reagiu ao que Pedro Jorge disse de si no programa.

Jorge Guerreiro reagiu ao que Pedro Jorge disse sobre si no Secret Story 9. Em declarações à 'SELFIE',  à margem da emissão especial da TVI "Há Festa no Hospital", o cantor disse não ter concorrentes preferidos, mas assumiu que gostou de ouvir algumas coisas sobre si. 

«Gosto de vários concorrentes, acho que é difícil referir apenas um como favorito. Às vezes, há coisas de que gostamos num concorrente e, outras, que não gostamos tanto. Todos temos coisas boas e menos boas», referiu à mesma publicação.

Jorge Guerreiro acrescentou: «Não tenho aquele preferido, mas dá-me um gozo tremendo estar em casa e ver aquela malta a dançar e a cantar as minhas músicas. E a falar sobre mim... Isso é espetacular». 

«Estar em casa e ouvir o Pedro Jorge a dizer: 'O Jorge Guerreiro é que deveria ter ganhado'... Somos humanos, fico bastante feliz com isso. Orgulha-me saber que as minhas músicas têm passado em todas as casas e que a malta fala das minhas músicas e da minha pessoa. É um privilégio muito grande, sem hipocrisia nenhuma», rematou. 

