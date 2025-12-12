Jorge Guerreiro reage ao que disseram de si no Secret Story: «Estar em casa e ouvir o Pedro Jorge»

Jorge Guerreiro reagiu ao que Pedro Jorge disse sobre si no Secret Story 9. Em declarações à 'SELFIE', à margem da emissão especial da TVI "Há Festa no Hospital", o cantor disse não ter concorrentes preferidos, mas assumiu que gostou de ouvir algumas coisas sobre si.

«Gosto de vários concorrentes, acho que é difícil referir apenas um como favorito. Às vezes, há coisas de que gostamos num concorrente e, outras, que não gostamos tanto. Todos temos coisas boas e menos boas», referiu à mesma publicação.

Jorge Guerreiro acrescentou: «Não tenho aquele preferido, mas dá-me um gozo tremendo estar em casa e ver aquela malta a dançar e a cantar as minhas músicas. E a falar sobre mim... Isso é espetacular».

«Estar em casa e ouvir o Pedro Jorge a dizer: 'O Jorge Guerreiro é que deveria ter ganhado'... Somos humanos, fico bastante feliz com isso. Orgulha-me saber que as minhas músicas têm passado em todas as casas e que a malta fala das minhas músicas e da minha pessoa. É um privilégio muito grande, sem hipocrisia nenhuma», rematou.