Alegada agressão no metro deixa José Castelo Branco hospitalizado: «Dei uma queda muito grande»

Momentos de pânico e dor marcaram os últimos dias de José Castelo Branco nos Estados Unidos. O socialite português revelou ter sido vítima de uma alegada agressão no metro de Nova Iorque, acabando por sofrer uma queda aparatosa que o levou diretamente para o hospital.

Num vídeo gravado já na unidade hospitalar e partilhado no seu canal de YouTube, o próprio descreveu o que aconteceu: «Dei uma queda muito grande, no metro... empurraram-me».

Segundo o relato, o episódio terá sido repentino e violento. «Dei uma queda brutal. Um palerma qualquer que passou por mim (...) disse o nome da Betty», contou, referindo-se a Betty Grafstein.

A queda acabou por ser ainda mais grave do que inicialmente aparentava. «Caí pelas escadas abaixo», revelou, visivelmente abalado.

Apesar do susto e das consequências físicas, o alegado agressor não foi detido. «Fugiu, entrou no metro (...) mas temos o nome e filmámos», garantiu.

O caso está agora a gerar preocupação entre seguidores, numa altura em que José Castelo Branco continua em Nova Iorque, cidade onde reside grande parte do tempo.

