12:38
09:40

12:37
09:40

12:34
09:40

12:34
09:40

12:33
09:40

12:31
09:40

11:59
04:21

11:55
08:01

11:54
08:01

11:49
04:19

11:48
04:19

11:38
05:25

11:38
05:25

11:37
05:25

11:25
06:04

11:18
03:26

18:28
03:38

12:38
07:02

12:06
01:52

11:57
02:04

11:54
05:35

11:47
03:42

11:46
03:42

11:42
03:15

11:36
03:15

Inédito! José Castelo Branco está “de volta” a um dos realities mais marcantes

Inédito! José Castelo Branco está “de volta” a um dos realities mais marcantes - Big Brother

Treze anos depois do "Perdidos na Tribo", José Castelo Branco está de volta a África. O socialite confirmou o regresso através de uma publicação nas redes sociais que não deixou ninguém indiferente.

José Castelo Branco está de regresso aos holofotes com uma nova aventura no continente africano. Desta vez, o socialite não viaja sozinho: é acompanhado por três jovens influenciadores portugueses numa experiência que relembra um Reality Show de sucesso da TVI.

A última vez que José Castelo Branco de que falar em território africano foi em 2011, no reality show "Perdidos na Tribo", um dos programas mais marcantes da televisão portuguesa. Na altura, o ex-concorrente tornou-se tema de conversa devido à sua postura polémica e aos momentos caricatos que protagonizou junto das comunidades tribais.

Agora, mais de uma década depois, José Castelo Branco regressa ao mesmo cenário. Mas esta não é uma simples viagem de lazer, o socialite voltou à tribo e fez questão de anunciar o regresso através das redes sociais. Numa publicação no Instagram, deixou uma mensagem curta, mas clara:

«Cheguei à tribo», pode ler-se na legenda.

Desde a chegada, José Castelo Branco tem partilhado diversos momentos da experiência ao lado dos três influenciadores que o acompanham nesta aventura.

 

