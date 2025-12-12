“1.ª Companhia”: José Eduardo Moniz revela os primeiros “detalhes” do regresso do reality show à TVI

As fotos falam por si. Veja como mudou José Moutinho, o comandante da 1ª Companhia

É oficial: “1.ª Companhia” está de volta à TVI, duas décadas após a estreia original. O histórico reality show militar regressa “brevemente” ao ecrã e terá uma nova comandante ao leme, Maria Botelho Moniz, que assume a apresentação desta edição tão aguardada.

Durante a quinta edição da Gala dos Sonhos, da Associação Sara Carreira, transmitida pela TVI, José Eduardo Moniz avançou detalhes sobre aquilo que aí vem.

Elenco “muito diferente” e novos desafios

O Diretor-Geral da TVI deixou claro que esta nova temporada não será apenas um regresso nostálgico, mas sim uma reinvenção do formato. Em declarações aos jornalistas, José Eduardo Moniz revelou:

“Vai ter um elenco muito diferente e vamos ter condições diferentes para eles e elas se movimentarem. Vamos ter gente de todos os quadrantes, essa é uma garantia que posso deixar-vos aqui.”

A diversidade dos participantes será, assim, um dos pilares desta nova edição, prometendo dinamismo, contraste de personalidades e momentos inesperados.

Casting ainda decorre

Apesar da curiosidade crescente do público, há um detalhe que o responsável máximo do canal fez questão de esclarecer: o elenco ainda não está fechado.

“O casting não está completo”, garantiu José Eduardo Moniz, mantendo o suspense em redor dos nomes que integrarão esta experiência de resistência, disciplina e espírito de equipa.

Maria Botelho Moniz assume a liderança

Depois de um percurso sólido na estação, Maria Botelho Moniz prepara-se agora para abraçar um dos maiores desafios da sua carreira. O regresso de “1.ª Companhia” marca também uma nova fase profissional para a apresentadora, que será a cara do formato que marcou uma geração.

A expectativa cresce

Com um elenco plural, tarefas renovadas e um ambiente militar pensado para testar limites, o regresso de “1.ª Companhia” promete ser um dos grandes eventos televisivos do ano.

