“1.ª Companhia”: José Eduardo Moniz revela os primeiros “detalhes” do regresso do reality show à TVI

Ao Minuto

17:06
Imagens inéditas! Leandro já sabia tudo sobre Pedro e Marisa: e este foi o momento em que descobriu a verdade - Big Brother

Imagens inéditas! Leandro já sabia tudo sobre Pedro e Marisa: e este foi o momento em que descobriu a verdade

17:05
Pedro acusa Leandro de provocar discussões: «Tu é que vais atrás delas» - Big Brother
04:25

Pedro acusa Leandro de provocar discussões: «Tu é que vais atrás delas»

16:47
Apanhados em flagrante! Este foi o momento em que Leandro descobriu toda a verdade sobre Marisa e Pedro - Big Brother
00:58

Apanhados em flagrante! Este foi o momento em que Leandro descobriu toda a verdade sobre Marisa e Pedro

16:45
Confusa? Marisa alerta Pedro mas ele vira o jogo: «É mentira» - Big Brother
04:49

Confusa? Marisa alerta Pedro mas ele vira o jogo: «É mentira»

16:36
Entre risos, Marisa conta a Pedro a nova teoria de Leandro - Big Brother
02:03

Entre risos, Marisa conta a Pedro a nova teoria de Leandro

16:33
Beijos e mais beijos! Marisa e Pedro não perdem uma oportunidade para namorar - Big Brother
02:07

Beijos e mais beijos! Marisa e Pedro não perdem uma oportunidade para namorar

15:47
Acertou no segredo? Leandro dispara teorias e Ana congela - Big Brother
07:10

Acertou no segredo? Leandro dispara teorias e Ana congela

15:30
Leandro lança teoria hilariante para o segredo de Marisa - Big Brother
02:11

Leandro lança teoria hilariante para o segredo de Marisa

15:18
Pedro teme que a sua imagem esteja manchada após revelação do segredo - Big Brother
05:06

Pedro teme que a sua imagem esteja manchada após revelação do segredo

15:11
«Eu preciso tanto de ti»: Pedro e Marisa trocam beijinhos e juras de amor - Big Brother
02:31

«Eu preciso tanto de ti»: Pedro e Marisa trocam beijinhos e juras de amor

14:21
Gritos e gargalhadas ao mesmo tempo: Fábio e Liliana unidos contra Ana - Big Brother
01:55

Gritos e gargalhadas ao mesmo tempo: Fábio e Liliana unidos contra Ana

14:19
Ana para Liliana: «Fizeram acusações fortes um ao outro e agora já são os melhores amigos» - Big Brother
04:44

Ana para Liliana: «Fizeram acusações fortes um ao outro e agora já são os melhores amigos»

14:15
Conflitos sem fim! Pedro pica-se com Leandro e Ana e Liliana não se entendem: «Jogas baixo» - Big Brother
05:21

Conflitos sem fim! Pedro pica-se com Leandro e Ana e Liliana não se entendem: «Jogas baixo»

14:04
Nas costas de Liliana, Ana arrasa-a: «Já acredita na própria personagem (…) é tão falsa» - Big Brother
03:12

Nas costas de Liliana, Ana arrasa-a: «Já acredita na própria personagem (…) é tão falsa»

14:02
«Junta-te a ela! Para mim, vocês as duas são iguais»: Gritos reinam entre Leandro e duas concorrentes - Big Brother
01:44

«Junta-te a ela! Para mim, vocês as duas são iguais»: Gritos reinam entre Leandro e duas concorrentes

14:01
«Básica... é tudo o que tu és, querida»: Leandro imita a voz de Ana e "rasga-a" - Big Brother
01:14

«Básica... é tudo o que tu és, querida»: Leandro imita a voz de Ana e "rasga-a"

14:00
Completamente fora de si! Liliana e Ana aos gritos: «Cresce e aparece» - Big Brother
05:42

Completamente fora de si! Liliana e Ana aos gritos: «Cresce e aparece»

14:00
Ana implacável com Leandro: «Olha mim e olha para ti, há uma grande diferença, és uma farsa» - Big Brother
03:59

Ana implacável com Leandro: «Olha mim e olha para ti, há uma grande diferença, és uma farsa»

13:34
Picardia acesa! Leandro e Pedro desentendem-se: «Nem a minha mãe manda em mim» - Big Brother
02:11

Picardia acesa! Leandro e Pedro desentendem-se: «Nem a minha mãe manda em mim»

13:24
Liliana furiosa após concílio dos nomeados: «Tentaram sujar a minha imagem, não consegui falar» - Big Brother
02:35

Liliana furiosa após concílio dos nomeados: «Tentaram sujar a minha imagem, não consegui falar»

12:58
Aos gritos, Ana e Leandro pegam-se em acesa discussão: «Cala-te e senta-te!» - Big Brother
03:18

Aos gritos, Ana e Leandro pegam-se em acesa discussão: «Cala-te e senta-te!»

12:58
Após acesa discussão com Ana, Leandro recebe massagem relaxante de Pedro: e o momento é de rir - Big Brother
00:47

Após acesa discussão com Ana, Leandro recebe massagem relaxante de Pedro: e o momento é de rir

12:42
Ana implacável com Fábio: «Tem incentivado ao ódio, não é de confiança» - Big Brother
04:52

Ana implacável com Fábio: «Tem incentivado ao ódio, não é de confiança»

12:39
O concílio acabou, mas a discussão de Ana e Liliana continua: «Metes-te numa posição ridícula» - Big Brother
04:23

O concílio acabou, mas a discussão de Ana e Liliana continua: «Metes-te numa posição ridícula»

12:37
Inês farta-se das acusações de Liliana: «És uma mentirosa, distorces as coisas» - Big Brother
04:17

Inês farta-se das acusações de Liliana: «És uma mentirosa, distorces as coisas»

Acompanhe ao minuto
Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

“1.ª Companhia”: José Eduardo Moniz revela os primeiros “detalhes” do regresso do reality show à TVI

“1.ª Companhia”: José Eduardo Moniz revela os primeiros “detalhes” do regresso do reality show à TVI - Big Brother

A TVI confirma o regresso de “1.ª Companhia”, quase 20 anos depois. José Eduardo Moniz revela mudanças no elenco e no formato do reality show apresentado por Maria Botelho Moniz.

É oficial: “1.ª Companhia” está de volta à TVI, duas décadas após a estreia original. O histórico reality show militar regressa “brevemente” ao ecrã e terá uma nova comandante ao leme, Maria Botelho Moniz, que assume a apresentação desta edição tão aguardada.

Durante a quinta edição da Gala dos Sonhos, da Associação Sara Carreira, transmitida pela TVI, José Eduardo Moniz avançou detalhes sobre aquilo que aí vem.

Elenco “muito diferente” e novos desafios

O Diretor-Geral da TVI deixou claro que esta nova temporada não será apenas um regresso nostálgico, mas sim uma reinvenção do formato. Em declarações aos jornalistas, José Eduardo Moniz revelou:

“Vai ter um elenco muito diferente e vamos ter condições diferentes para eles e elas se movimentarem. Vamos ter gente de todos os quadrantes, essa é uma garantia que posso deixar-vos aqui.”

A diversidade dos participantes será, assim, um dos pilares desta nova edição, prometendo dinamismo, contraste de personalidades e momentos inesperados.

Casting ainda decorre

Apesar da curiosidade crescente do público, há um detalhe que o responsável máximo do canal fez questão de esclarecer: o elenco ainda não está fechado.

“O casting não está completo”, garantiu José Eduardo Moniz, mantendo o suspense em redor dos nomes que integrarão esta experiência de resistência, disciplina e espírito de equipa.

Maria Botelho Moniz assume a liderança

Depois de um percurso sólido na estação, Maria Botelho Moniz prepara-se agora para abraçar um dos maiores desafios da sua carreira. O regresso de “1.ª Companhia” marca também uma nova fase profissional para a apresentadora, que será a cara do formato que marcou uma geração.

A expectativa cresce

Com um elenco plural, tarefas renovadas e um ambiente militar pensado para testar limites, o regresso de “1.ª Companhia” promete ser um dos grandes eventos televisivos do ano.

Veja, agora, as galerias de imagens que preparámos para si.

Relacionados

“Das que mais gostei de conhecer”: Manuel Luís Goucha lamenta morte com mensagem comovente

Mais loiro e mais curto. Bruna Gomes estreia novo visual e esta foi a reação apaixonada de Bernardo Sousa

Ana tem um fraquinho por Pedro? Marisa acredita que sim e expõe tudo: «Não a vejo a fazer com outros...»
Temas: José Eduardo Moniz 1ª Companhia TVI Reality Show Maria Botelho Moniz

Fora da Casa

Após a revelação do segredo, ex-concorrente atira-se a Pedro e Marisa

Após a revelação do segredo, ex-concorrente atira-se a Pedro e Marisa

Há 34 min
Jorge Guerreiro reage ao que disseram de si no Secret Story: «Estar em casa e ouvir o Pedro Jorge»

Jorge Guerreiro reage ao que disseram de si no Secret Story: «Estar em casa e ouvir o Pedro Jorge»

Há 45 min
Bruno Savate critica duramente estes concorrentes do Secret Story 9

Bruno Savate critica duramente estes concorrentes do Secret Story 9

Há 55 min
Última hora! Revelado o segredo mais bem guardado de Bruna Gomes: «Nasceu»

Última hora! Revelado o segredo mais bem guardado de Bruna Gomes: «Nasceu»

Há 1h e 43min
Surpresa! Maria Botelho Moniz tem novo projeto fora da televisão: «Um dia, lanço uma coisa minha. Hoje é o dia»

Surpresa! Maria Botelho Moniz tem novo projeto fora da televisão: «Um dia, lanço uma coisa minha. Hoje é o dia»

Há 1h e 51min
Sem ideias para prendas de Natal? Esta é "feita" por Maria Botelho Moniz e é a mais original de sempre

Sem ideias para prendas de Natal? Esta é "feita" por Maria Botelho Moniz e é a mais original de sempre

Há 1h e 52min
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Mais loiro e mais curto. Bruna Gomes estreia novo visual e esta foi a reação apaixonada de Bernardo Sousa

Mais loiro e mais curto. Bruna Gomes estreia novo visual e esta foi a reação apaixonada de Bernardo Sousa

Hoje às 10:39
Bruna Gomes capta todas as atenções. «Brilho diferente» leva fãs à loucura

Bruna Gomes capta todas as atenções. «Brilho diferente» leva fãs à loucura

3 mar, 17:17
Estrela de reality show anuncia a própria morte aos 45 anos após luta contra cancro

Estrela de reality show anuncia a própria morte aos 45 anos após luta contra cancro

10 dez, 15:44
Esta é a tradição de Natal que Cristina Ferreira cumpre todos os anos. E vai emocioná-lo

Esta é a tradição de Natal que Cristina Ferreira cumpre todos os anos. E vai emocioná-lo

Hoje às 13:03
Irritado, Fábio ataca Pedro «Da maneira que falaste para a mãe dos teus filhos devias ter vergonha»
05:03

Irritado, Fábio ataca Pedro «Da maneira que falaste para a mãe dos teus filhos devias ter vergonha»

Hoje às 11:30
Ver Mais

Notícias

Imagens inéditas! Leandro já sabia tudo sobre Pedro e Marisa: e este foi o momento em que descobriu a verdade

Imagens inéditas! Leandro já sabia tudo sobre Pedro e Marisa: e este foi o momento em que descobriu a verdade

Há 16 min
Após a revelação do segredo, ex-concorrente atira-se a Pedro e Marisa

Após a revelação do segredo, ex-concorrente atira-se a Pedro e Marisa

Há 34 min
Jorge Guerreiro reage ao que disseram de si no Secret Story: «Estar em casa e ouvir o Pedro Jorge»

Jorge Guerreiro reage ao que disseram de si no Secret Story: «Estar em casa e ouvir o Pedro Jorge»

Há 45 min
Bruno Savate critica duramente estes concorrentes do Secret Story 9

Bruno Savate critica duramente estes concorrentes do Secret Story 9

Há 55 min
Última hora! Revelado o segredo mais bem guardado de Bruna Gomes: «Nasceu»

Última hora! Revelado o segredo mais bem guardado de Bruna Gomes: «Nasceu»

Há 1h e 43min
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

O que não passou na TV. As imagens secretas do pânico dos concorrentes após a revelação do segredo de Pedro
03:41

O que não passou na TV. As imagens secretas do pânico dos concorrentes após a revelação do segredo de Pedro

Ontem às 19:27
Imagens exclusivas: Liliana quase se sente mal no confessionário devido ao choque com o segredo de Pedro: «Deem-me açúcar...»
03:41

Imagens exclusivas: Liliana quase se sente mal no confessionário devido ao choque com o segredo de Pedro: «Deem-me açúcar...»

Ontem às 19:24
Pedro conta aos colegas a história de amor com Marisa. E ninguém quer acreditar
07:01

Pedro conta aos colegas a história de amor com Marisa. E ninguém quer acreditar

10 dez, 22:43
Voz dá consequência a Marisa após esta beijar Pedro na boca à frente de todos. E esta foi a reação
05:42

Voz dá consequência a Marisa após esta beijar Pedro na boca à frente de todos. E esta foi a reação

10 dez, 22:21
Irmã de Marisa comenta comportamento da concorrente após conflitos: «Ela devia aproveitar mais»
01:14

Irmã de Marisa comenta comportamento da concorrente após conflitos: «Ela devia aproveitar mais»

10 dez, 18:49
Ver Mais Exclusivos

TVI Reality

Imagens inéditas! Leandro já sabia tudo sobre Pedro e Marisa: e este foi o momento em que descobriu a verdade

Imagens inéditas! Leandro já sabia tudo sobre Pedro e Marisa: e este foi o momento em que descobriu a verdade

Há 16 min
Esta é a tradição de Natal que Cristina Ferreira cumpre todos os anos. E vai emocioná-lo

Esta é a tradição de Natal que Cristina Ferreira cumpre todos os anos. E vai emocioná-lo

Hoje às 13:03
Ana implacável com Fábio: «Tem incentivado ao ódio, não é de confiança»
04:52

Ana implacável com Fábio: «Tem incentivado ao ódio, não é de confiança»

Hoje às 12:42
Noivo de Maria Botelho Moniz está de luto: «Foi o dia da despedida...»

Noivo de Maria Botelho Moniz está de luto: «Foi o dia da despedida...»

Hoje às 11:23
Mais loiro e mais curto. Bruna Gomes estreia novo visual e esta foi a reação apaixonada de Bernardo Sousa

Mais loiro e mais curto. Bruna Gomes estreia novo visual e esta foi a reação apaixonada de Bernardo Sousa

Hoje às 10:39
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Mais magra, Sandrina Pratas revela como perdeu 15 quilos

Mais magra, Sandrina Pratas revela como perdeu 15 quilos

Há 41 min
Este foi o diagnóstico que a filha de Sandrina Pratas recebeu e deixou a ex-concorrente 'de coração nas mãos'

Este foi o diagnóstico que a filha de Sandrina Pratas recebeu e deixou a ex-concorrente 'de coração nas mãos'

Hoje às 11:02
Recente decisão de Ruben e Tatiana Boa Nova sobre o filho é alvo de muitas críticas. Ex-concorrente já justificou

Recente decisão de Ruben e Tatiana Boa Nova sobre o filho é alvo de muitas críticas. Ex-concorrente já justificou

9 dez, 15:01
Ao lado de pessoa especial, Ana Barbosa mostra-se "milionária": "Não se preocupem!"

Ao lado de pessoa especial, Ana Barbosa mostra-se "milionária": "Não se preocupem!"

7 dez, 21:14
Soraia Moreira devastada: "Apesar das tentativas de ajuda, não resistiu. Choro muitas vezes ao ver vídeos deste rapaz"

Soraia Moreira devastada: "Apesar das tentativas de ajuda, não resistiu. Choro muitas vezes ao ver vídeos deste rapaz"

7 dez, 20:15
Ver Mais Outros Sites