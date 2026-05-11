Ficou conhecido por ter mais de 250 relacionamentos. Foi presidente da Junta e agora dedica-se à filha

José Miguel Fernandes, mais conhecido por Zé Miguel, deu-se a conhecer ao grande público em 2010, quando entrou na primeira edição do Secret Story - Casa dos Segredos com um segredo que rapidamente deu que falar: «Tive mais de 250 relacionamentos».

Contudo, a vida de Zé Miguel acabaria por seguir um rumo bem diferente daquele que muitos imaginavam. Em 2013, José Miguel Fernandes entrou na política local e tornou-se presidente da Junta de Freguesia de Irivo, no concelho de Penafiel.

Ao longo de mais de uma década, assumiu funções autárquicas e cumpriu um mandato de mais de dez anos, percurso que terminou em 2025. Durante esse período, afastou-se naturalmente do mediatismo associado à televisão e dedicou-se sobretudo à vida pública e ao trabalho na freguesia.

Atualmente, Zé Miguel vive uma fase mais tranquila e centrada na família. O antigo concorrente dedica grande parte do seu tempo à filha, Alice, de seis anos, assumindo agora o papel de pai dedicado longe dos holofotes que marcaram o início da sua popularidade.

De figura polémica de reality show a autarca e pai presente, José Miguel Fernandes acabou por construir um percurso bastante diferente daquele pelo qual ficou inicialmente conhecido junto do público português.