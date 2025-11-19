Transformação impressionante. Veja como está hoje José Moutinho, o comandante mais temido da 1ª Companhia

A 1ª Companhia estreou-se em 2005 e o País parou para ver um grupo inesperado de famosos transformar-se em recrutas. O reality show contou com a participação de estrelas como José Castelo Branco, Diana Chaves, Alexandre Frota, Cristina Areia, entre outros, e ao comando desta tropa improvável estava José Moutinho, o militar responsável por os orientar e instruir.

Muitos rumores têm surgido sobre quem irá assumir o seu lugar na nova edição do reality da TVI, que estreia já em 2026, e o público não esconde a vontade de voltar a ver José Moutinho no formato. Ainda se lembra dele?

Hoje, aos 64 anos e já na reserva, José Moutinho continua muito ativo em eventos do social e também nas redes sociais. Mas a verdade é que o ex-militar tem um percurso de vida impressionante.

José Valdez Bragança Moutinho, mais conhecido como José Moutinho, é major paraquedista na reserva das Forças Armadas portuguesas e ficou famoso por ter sido o comandante nas duas edições da 1.ª Companhia, transmitidas pela TVI. Com uma herança familiar de tradição militar, Moutinho trouxe ao programa credibilidade e autoridade para liderar celebridades recrutas, num ambiente rigoroso, realista, com fardas, hierarquia, disciplina e treino físico. Houve alguma polémica com militares sobre o uso de farda no reality, mas Moutinho defendeu que o objetivo era valorizar as Forças Armadas.

No plano pessoal, foi casado com Elsa Gervásio, com quem tem dois filhos, e juntos chegaram a ter uma agência de modelos, atores e relações públicas (Just Events). Atualmente, José Moutinho vive um romance ao lado da stylist Madalena Fonseca e juntos são presença assídua em vários eventos de alto gabarito em Portugal.

Apesar de ter saído da atividade militar, mantém reconhecimento institucional: foi condecorado pela Ordem do Exército por serviços distintos.