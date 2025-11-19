Transformação impressionante. Veja como está hoje José Moutinho, o comandante mais temido da 1ª Companhia

Ao Minuto

17:18
Dylan afirma que vai pagar mariscada aos colegas, mas que Marisa Susana fica de fora - Big Brother
02:12

Dylan afirma que vai pagar mariscada aos colegas, mas que Marisa Susana fica de fora

17:14
Liliana explode com Bruna: «Olha-te ao espelho» - Big Brother
01:07

Liliana explode com Bruna: «Olha-te ao espelho»

17:13
Bruno implacável com Ana: «Estás aqui sozinha. Não tens ninguém» - Big Brother
02:01

Bruno implacável com Ana: «Estás aqui sozinha. Não tens ninguém»

17:12
Ana acusa Bruno de ter ciúmes da relação de Dylan e Inês. As reações são inéditas - Big Brother
06:42

Ana acusa Bruno de ter ciúmes da relação de Dylan e Inês. As reações são inéditas

17:04
Bruna e Liliana em choque direto: «Não tens arcaboiço!» - Big Brother
02:23

Bruna e Liliana em choque direto: «Não tens arcaboiço!»

16:58
Concorrentes atribuem rótulos uns aos outros! Veja o momento polémico - Big Brother
09:35

Concorrentes atribuem rótulos uns aos outros! Veja o momento polémico

15:41
Liliana mostra aos colegas a carta que recebeu da família. E recorda lado mau da relação com Zé: «Nem sonham» - Big Brother
05:22

Liliana mostra aos colegas a carta que recebeu da família. E recorda lado mau da relação com Zé: «Nem sonham»

14:03
Onde está Leandro? Concorrentes preocupados com o 'desaparecimento' do colega - Big Brother
01:01

Onde está Leandro? Concorrentes preocupados com o 'desaparecimento' do colega

13:50
Liliana de rastos por causa de concorrente: «Ele disse-me: 'Não mereces ser chamada de pessoa'» - Big Brother
02:50

Liliana de rastos por causa de concorrente: «Ele disse-me: 'Não mereces ser chamada de pessoa'»

12:52
Pedro Jorge descobre segredo? «Esteve entre a vida e a morte» - Big Brother
02:43

Pedro Jorge descobre segredo? «Esteve entre a vida e a morte»

12:45
Dylan arrasa Pedro Jorge: «Muda a casaca como lhe convém» - Big Brother
02:03

Dylan arrasa Pedro Jorge: «Muda a casaca como lhe convém»

12:45
Tensão na casa! Liliana e Bruna em picardia: «Não me chames burra que isso é bullying» - Big Brother
09:16

Tensão na casa! Liliana e Bruna em picardia: «Não me chames burra que isso é bullying»

12:23
Marisa simula discussão com Pedro Jorge e rouba-lhe um beijo na boca - Big Brother
01:07

Marisa simula discussão com Pedro Jorge e rouba-lhe um beijo na boca

12:20
Exclusivo! Daniel Gregório e Liliana Filipa já não vivem juntos e ele é apanhado em local inesperado - Big Brother
06:59

Exclusivo! Daniel Gregório e Liliana Filipa já não vivem juntos e ele é apanhado em local inesperado

12:07
Bruno Simão sofre com morte de futebolista do Benfica, aos 18 anos: «Faz-me falta todos os dias» - Big Brother

Bruno Simão sofre com morte de futebolista do Benfica, aos 18 anos: «Faz-me falta todos os dias»

11:50
Beijos no meio da cozinha! Pedro e Marisa em clima de romance: «Minha excitadona» - Big Brother
01:46

Beijos no meio da cozinha! Pedro e Marisa em clima de romance: «Minha excitadona»

11:36
Pedro não resiste a Marisa e manda piropo à descarada: «Gosto mesmo de ver assim justinho...» - Big Brother
02:47

Pedro não resiste a Marisa e manda piropo à descarada: «Gosto mesmo de ver assim justinho...»

11:18
Sussurros marotos ao ouvido e beijos apaixonados: Liliana e Fábio em clima quente à frente de todos - Big Brother
02:08

Sussurros marotos ao ouvido e beijos apaixonados: Liliana e Fábio em clima quente à frente de todos

11:06
«Deixa-te de infantilidades!»: Leandro e Liliana viram-se contra Pedro - Big Brother
03:03

«Deixa-te de infantilidades!»: Leandro e Liliana viram-se contra Pedro

10:59
Pedro e Marisa em bate-boca logo de manhã... e tudo por causa de Liliana! - Big Brother
01:01

Pedro e Marisa em bate-boca logo de manhã... e tudo por causa de Liliana!

10:37
Leandro deixa aviso aos colegas: «Enquanto aqui estiver, vão levar comigo» - Big Brother
05:00

Leandro deixa aviso aos colegas: «Enquanto aqui estiver, vão levar comigo»

10:19
Dylan e Liliana em despique aceso: «Queres que fale do teu casamento?» - Big Brother
02:49

Dylan e Liliana em despique aceso: «Queres que fale do teu casamento?»

10:18
Penalização pesada! Concorrentes têm discussão matinal e a Voz castiga todos - Big Brother
04:16

Penalização pesada! Concorrentes têm discussão matinal e a Voz castiga todos

10:18
Discussão acesa logo de manhã. Desafio da Voz gera caos na casa: «Chamaste-me deficiente!» - Big Brother
08:19

Discussão acesa logo de manhã. Desafio da Voz gera caos na casa: «Chamaste-me deficiente!»

02:56
Depois das discussões, Fábio e Liliana fazem as pazes debaixo dos lençóis - Big Brother
01:56

Depois das discussões, Fábio e Liliana fazem as pazes debaixo dos lençóis

Transformação impressionante. Veja como está hoje José Moutinho, o comandante mais temido da 1ª Companhia

  Secret Story
  Há 1h e 49min
Transformação impressionante. Veja como está hoje José Moutinho, o comandante mais temido da 1ª Companhia - Big Brother

José Moutinho foi o comandante das duas primeiras edições da 1ª companhia e ficou para sempre na memória dos portugueses. Veja como está hoje, aos 64 anos.

A 1ª Companhia estreou-se em 2005 e o País parou para ver um grupo inesperado de famosos transformar-se em recrutas. O reality show contou com a participação de estrelas como José Castelo Branco, Diana Chaves, Alexandre Frota, Cristina Areia, entre outros, e ao comando desta tropa improvável estava José Moutinho, o militar responsável por os orientar e instruir.

Muitos rumores têm surgido sobre quem irá assumir o seu lugar na nova edição do reality da TVI, que estreia já em 2026, e o público não esconde a vontade de voltar a ver José Moutinho no formato. Ainda se lembra dele?

Hoje, aos 64 anos e já na reserva, José Moutinho continua muito ativo em eventos do social e também nas redes sociais. Mas a verdade é que o ex-militar tem um percurso de vida  impressionante.

José Valdez Bragança Moutinho, mais conhecido como José Moutinho, é major paraquedista na reserva das Forças Armadas portuguesas e ficou famoso por ter sido o comandante nas duas edições da 1.ª Companhia, transmitidas pela TVI. Com uma herança familiar de tradição militar, Moutinho trouxe ao programa credibilidade e autoridade para liderar celebridades recrutas, num ambiente rigoroso, realista, com fardas, hierarquia, disciplina e treino físico. Houve alguma polémica com militares sobre o uso de farda no reality, mas Moutinho defendeu que o objetivo era valorizar as Forças Armadas.

No plano pessoal, foi casado com Elsa Gervásio, com quem tem dois filhos, e juntos chegaram a ter uma agência de modelos, atores e relações públicas (Just Events). Atualmente, José Moutinho vive um romance ao lado da stylist Madalena Fonseca e juntos são presença assídua em vários eventos de alto gabarito em Portugal. 

Apesar de ter saído da atividade militar, mantém reconhecimento institucional: foi condecorado pela Ordem do Exército por serviços distintos.

Percorra a nossa galeria e veja como está hoje o chefe do plantão mais famoso de Portugal
 

Temas: José Moutinho

