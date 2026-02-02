Parou o País com uma das missões mais arrepiantes de sempre. E ainda hoje guarda coisas do Secret Story em casa

Juliana Leão, ex-concorrente da Casa dos Segredos, partilhou recentemente um vídeo onde revelou os objetos que trouxe consigo da casa para o seu lar, recordando vários momentos vividos durante a experiência no reality show.

Entre os itens mostrados, destaca-se um saco com roupa, resultado de uma ação com uma marca, que incluía um cabide e um blazer. Juliana revelou também dois cartões da dinâmica “Mexericos”, sendo que um deles continha a frase: «Juliana, às vezes menos é mais».

No vídeo, a ex-concorrente mostrou ainda uma carta escrita por Nufla, outra ex-concorrente do programa, bem como um cartão de nomeação direta. Entre as recordações estão também dois cartões, um dos quais com um quadro da semana de limpezas, e um papel com um roast que foi realizado dentro da casa.

Juliana apresentou igualmente um envelope referente a uma decisão, que incluía nomeação direta e imunidade, além de um cartão com o cognome “A Reativa”, nome pelo qual ficou conhecida durante o programa. Do conjunto fazem ainda parte um lenço da Team Azul, uma fotografia sua na entrada da casa, um álbum de fotos e o troféu de Melhor Missão.

Ao longo do vídeo, Juliana Leão mencionou por várias vezes o facto de ter sido chamada de “planta” durante o jogo.

Assista ao vídeo partilhado pela ex-concorrente:





Recorde a missão de Juliana Leão que não deixou ninguém indiferente: