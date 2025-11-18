Bombástico: Ex-concorrente do Secret Story integra novo reality show internacional

Ao Minuto

19:54
Marisa Susana acusa Bruna de diminuir concorrentes desde o início: «Irrita-me tudo na Bruna» - Big Brother
05:14

Marisa Susana acusa Bruna de diminuir concorrentes desde o início: «Irrita-me tudo na Bruna»

19:53
Casa em alerta: Ana e Inês enfrentam-se novamente - Big Brother
02:07

Casa em alerta: Ana e Inês enfrentam-se novamente

19:50
Dylan chama Fábio para conversa a sós após confronto quase físico - Big Brother
04:32

Dylan chama Fábio para conversa a sós após confronto quase físico

19:32
Liliana enfrenta Bruno e desaba em lágrimas no confessionário: «Criticam-me tudo o que eu faço» - Big Brother
03:23

Liliana enfrenta Bruno e desaba em lágrimas no confessionário: «Criticam-me tudo o que eu faço»

19:22
Tensão extrema: Fábio enfrenta Dylan e Voz é obrigada a intervir - Big Brother
05:27

Tensão extrema: Fábio enfrenta Dylan e Voz é obrigada a intervir

18:52
Grande discussão de Marisa e Pedro Jorge levanta suspeitas de segredo - Big Brother
04:08

Grande discussão de Marisa e Pedro Jorge levanta suspeitas de segredo

18:44
Revolta de Marisa levanta suspeitas. Liliana mais perto que nunca: «Não sei se eles têm um segredo em comum» - Big Brother
05:21

Revolta de Marisa levanta suspeitas. Liliana mais perto que nunca: «Não sei se eles têm um segredo em comum»

18:31
Ciúmes e suspeitas: Marisa testa lealdade de Marisa Susana. Veja o que aconteceu - Big Brother
04:37

Ciúmes e suspeitas: Marisa testa lealdade de Marisa Susana. Veja o que aconteceu

18:24
Leandro comenta atitude de Dylan: «Mostra muita coisa...» - Big Brother
03:25

Leandro comenta atitude de Dylan: «Mostra muita coisa...»

18:19
Botão dos segredos revela pista sobre casamento cancelado e agita a casa - Big Brother
02:43

Botão dos segredos revela pista sobre casamento cancelado e agita a casa

18:08
Revoltada, Marisa fala mal de Pedro Jorge a Bruno e Inês - Big Brother
01:19

Revoltada, Marisa fala mal de Pedro Jorge a Bruno e Inês

18:03
Pedro Jorge e Marisa novamente em confronto: «Para mim é falsidade o que tu fazes» - Big Brother
02:00

Pedro Jorge e Marisa novamente em confronto: «Para mim é falsidade o que tu fazes»

17:48
Um momento difícil: Concorrentes fazem dinâmica que deixou um ambiente pesado na casa - Big Brother
46:57

Um momento difícil: Concorrentes fazem dinâmica que deixou um ambiente pesado na casa

17:32
Marisa de rastos depois de uma dinâmica. E não foi Pedro Jorge a consolá-la - Big Brother
07:08

Marisa de rastos depois de uma dinâmica. E não foi Pedro Jorge a consolá-la

17:31
Pedro Jorge em lágrimas ao relatar a sua dura história de vida: «Não gosto de falar disto» - Big Brother
11:43

Pedro Jorge em lágrimas ao relatar a sua dura história de vida: «Não gosto de falar disto»

17:30
Dylan faz revelação e deixa os colegas em choque: «A única maneira de resolver o problema era por fim à vida» - Big Brother
02:28

Dylan faz revelação e deixa os colegas em choque: «A única maneira de resolver o problema era por fim à vida»

17:07
Concorrentes partilham histórias delicadas e esta foi a reação de Pedro Jorge à de Marisa - Big Brother
12:55

Concorrentes partilham histórias delicadas e esta foi a reação de Pedro Jorge à de Marisa

16:48
Fábio relata trágico acidente: «Eu era pequenino...» - Big Brother
11:23

Fábio relata trágico acidente: «Eu era pequenino...»

16:37
Pedro Jorge irritado com Marisa Susana: «Mas tu estás a ouvir o que eu estou a dizer!?» - Big Brother
07:31

Pedro Jorge irritado com Marisa Susana: «Mas tu estás a ouvir o que eu estou a dizer!?»

16:23
Marisa Susana em picardia com Pedro Jorge: «Isso és tu que gostas de ficar bem na fotografia» - Big Brother
03:58

Marisa Susana em picardia com Pedro Jorge: «Isso és tu que gostas de ficar bem na fotografia»

16:20
Pedro Jorge revoltado com os colegas: «Dizer que a miúda só tem o 4º ano...» - Big Brother
03:47

Pedro Jorge revoltado com os colegas: «Dizer que a miúda só tem o 4º ano...»

16:06
Liliana e Fábio rasgam Bruno: «Não entendo o que veem no jogo dele» - Big Brother
08:11

Liliana e Fábio rasgam Bruno: «Não entendo o que veem no jogo dele»

14:31
«Por ele, eu nem merecia ser mãe»: Liliana expõe acusações de dois rivais - Big Brother
02:33

«Por ele, eu nem merecia ser mãe»: Liliana expõe acusações de dois rivais

14:22
Leandro já escolheu o seu adversário: «Faz um jogo sujo (...) é revoltado com a vida» - Big Brother
02:54

Leandro já escolheu o seu adversário: «Faz um jogo sujo (...) é revoltado com a vida»

14:05
Liliana tem nome para grupo rival: «É o El Bando. O que uns fazem, os outros vão atrás» - Big Brother
03:18

Liliana tem nome para grupo rival: «É o El Bando. O que uns fazem, os outros vão atrás»

Acompanhe ao minuto
Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

Bombástico: Ex-concorrente do Secret Story integra novo reality show internacional

Bombástico: Ex-concorrente do Secret Story integra novo reality show internacional - Big Brother

Juliana Leão, ex-Secret Story, e o influencer Wilson Moreno são os primeiros portugueses confirmados no Rancho do Maia, reality show de Carlinhos Maia.

Juliana Leão, ex-Secret Story, entra no “Rancho do Maia” e faz história ao lado de Wilson Moreno

Juliana Leão, conhecida pela participação na oitava edição do Secret Story em 2024, prepara-se para uma nova aventura além-fronteiras. A jovem portuguesa foi oficialmente confirmada como concorrente da nova temporada de Rancho do Maia, o popular reality show criado pelo influenciador brasileiro Carlinhos Maia — e não vai sozinha. Ao seu lado estará o criador de conteúdos Wilson Moreno, tornando-se juntos a primeira dupla portuguesa a integrar o formato.

O anúncio foi feito nas redes sociais e rapidamente entusiasmou os seguidores. Num vídeo conjunto, Juliana e Wilson celebraram o feito: “Finalmente podemos anunciar que vamos ser a primeira dupla de portugueses no Rancho do Maia. Vamos com tudo”, disseram. Wilson, com mais de 19 mil seguidores, não escondeu o entusiasmo: “É a primeira vez que dois portugueses participam no programa e estou muito entusiasmado.”

Veja o vídeo. 

 

 

Um casting desafiante — e com mensagem ao público português

A dupla revelou que a candidatura ao reality implicou contactar diretamente pessoas ligadas ao projeto, incluindo o próprio Carlinhos Maia, através de vídeos nos quais mostraram personalidade, autenticidade e capacidade para criar conteúdo em ambiente de desafio.

Contudo, ouviram também que Portugal, por ser um país pequeno, poderia ter “pouca força no digital” — motivo pelo qual pediram aos seguidores que marcassem as páginas oficiais do programa, numa tentativa de reforçar a visibilidade da representação portuguesa.

Experiência prévia que pode fazer a diferença

Tanto Juliana como Wilson chegam ao Rancho do Maia com experiência em ambientes competitivos.

Juliana participou no Secret Story 8, onde entrou com o segredo “fui obrigada a sair do meu país”, que gerou grande impacto entre os espectadores.

Wilson já passou por diferentes “casas do TikTok” e está habituado ao ritmo intenso da criação de conteúdo.

Ambos acreditam que a sua energia poderá conquistar o público brasileiro. “Não sei como é que os brasileiros nos vão receber, mas sei que eu e a Juliana vamos dar tudo”, garantiu Wilson.

Em cima, recorde a galeria da ex-concorrente que preparámos para si.

Relacionados

Mariana mostra-se a fazer compras numa das marcas mais luxuosas do mundo. E o saco é grande

Francisco Monteiro sofre aparatosa queda e revela que ficou lesionado em ambas as pernas

Inês Simões mostra consequências da tempestade na casa de luxo
Temas: Juliana Leão Secret Story Reality Show

Fora da Casa

De volta à TVI, Maria Botelho Moniz foi recebida de forma surpreendente: «Assim se apanha uma apresentadora»

De volta à TVI, Maria Botelho Moniz foi recebida de forma surpreendente: «Assim se apanha uma apresentadora»

Há 37 min
Mariana mostra-se a fazer compras numa das marcas mais luxuosas do mundo. E o saco é grande

Mariana mostra-se a fazer compras numa das marcas mais luxuosas do mundo. E o saco é grande

Há 2h e 57min
Francisco Monteiro sofre aparatosa queda e revela que ficou lesionado em ambas as pernas

Francisco Monteiro sofre aparatosa queda e revela que ficou lesionado em ambas as pernas

Há 3h e 38min
Inês Simões mostra consequências da tempestade na casa de luxo

Inês Simões mostra consequências da tempestade na casa de luxo

Hoje às 16:00
Filho de Miguel Vicente incomodado com presença que surpreendeu todos

Filho de Miguel Vicente incomodado com presença que surpreendeu todos

Hoje às 15:39
Em desabafo comovente, Jéssica Vieira mostra-se como nunca a viu

Em desabafo comovente, Jéssica Vieira mostra-se como nunca a viu

Hoje às 15:10
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Alerta avião na casa do Secret Story: E Liliana parece saber para quem é dirigido
02:00

Alerta avião na casa do Secret Story: E Liliana parece saber para quem é dirigido

Hoje às 12:29
Tensão máxima. Dylan e Fábio entram em choque: «Tenho as pernas a tremer»
04:24

Tensão máxima. Dylan e Fábio entram em choque: «Tenho as pernas a tremer»

Hoje às 09:47
Concorrentes partilham histórias delicadas e esta foi a reação de Pedro Jorge à de Marisa
12:55

Concorrentes partilham histórias delicadas e esta foi a reação de Pedro Jorge à de Marisa

Há 3h e 8min
Ana recebe nova pista e só confia numa concorrente para a discutir consigo
04:23

Ana recebe nova pista e só confia numa concorrente para a discutir consigo

Hoje às 12:49
Pedro Jorge em lágrimas ao relatar a sua dura história de vida: «Não gosto de falar disto»
11:43

Pedro Jorge em lágrimas ao relatar a sua dura história de vida: «Não gosto de falar disto»

Há 2h e 44min
Ver Mais

Notícias

De volta à TVI, Maria Botelho Moniz foi recebida de forma surpreendente: «Assim se apanha uma apresentadora»

De volta à TVI, Maria Botelho Moniz foi recebida de forma surpreendente: «Assim se apanha uma apresentadora»

Há 37 min
Bombástico: Ex-concorrente do Secret Story integra novo reality show internacional

Bombástico: Ex-concorrente do Secret Story integra novo reality show internacional

Há 1h e 4min
Mariana mostra-se a fazer compras numa das marcas mais luxuosas do mundo. E o saco é grande

Mariana mostra-se a fazer compras numa das marcas mais luxuosas do mundo. E o saco é grande

Há 2h e 57min
Francisco Monteiro sofre aparatosa queda e revela que ficou lesionado em ambas as pernas

Francisco Monteiro sofre aparatosa queda e revela que ficou lesionado em ambas as pernas

Há 3h e 38min
Inês Simões mostra consequências da tempestade na casa de luxo

Inês Simões mostra consequências da tempestade na casa de luxo

Hoje às 16:00
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

A casa 'ferve' quando Fábio diz não achar Ana 'bonita'. Mas não é a única
01:23

A casa 'ferve' quando Fábio diz não achar Ana 'bonita'. Mas não é a única

11 nov, 22:28
Soam os alarmes na casa: Leandro tenta acertar no segredo de Pedro e Marisa, mas acaba errado
05:47

Soam os alarmes na casa: Leandro tenta acertar no segredo de Pedro e Marisa, mas acaba errado

9 nov, 23:00
Revelação bombástica! Marisa Susana pediu à Voz para dormir com Bruno
02:29

Revelação bombástica! Marisa Susana pediu à Voz para dormir com Bruno

6 nov, 08:43
O amor está no ar: Entre abraços e beijinhos, o casal faz planos para o futuro?
03:59

O amor está no ar: Entre abraços e beijinhos, o casal faz planos para o futuro?

5 nov, 17:38
Após ser expulsa, Mariana revela o único concorrente que vai apoiar: e vai surpreendê-lo
02:21

Após ser expulsa, Mariana revela o único concorrente que vai apoiar: e vai surpreendê-lo

4 nov, 09:48
Ver Mais Exclusivos

TVI Reality

Ondulações matinais: Inês e Dylan dão que falar debaixo dos lençóis
02:03

Ondulações matinais: Inês e Dylan dão que falar debaixo dos lençóis

12 nov, 11:22
Intriga e surpresa: As reações dos colegas ao quarto secreto entre Ana e Fábio
04:27

Intriga e surpresa: As reações dos colegas ao quarto secreto entre Ana e Fábio

12 nov, 00:55
Às escondidas, Pedro Jorge rouba beijo apaixonado a Marisa
01:13

Às escondidas, Pedro Jorge rouba beijo apaixonado a Marisa

11 nov, 23:43
Caos noturno: Veja o que aconteceu entre Leandro e Marisa Susana depois do Especial
04:35

Caos noturno: Veja o que aconteceu entre Leandro e Marisa Susana depois do Especial

11 nov, 23:00
A casa 'ferve' quando Fábio diz não achar Ana 'bonita'. Mas não é a única
01:23

A casa 'ferve' quando Fábio diz não achar Ana 'bonita'. Mas não é a única

11 nov, 22:28
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Francisco Monteiro sofre incidente e falha programas de "Secret Story"!

Francisco Monteiro sofre incidente e falha programas de "Secret Story"!

Hoje às 15:11
Filho de Miguel Vicente conhece pessoa especial... mas nem tudo corre bem: "Ficou com medo"

Filho de Miguel Vicente conhece pessoa especial... mas nem tudo corre bem: "Ficou com medo"

Hoje às 10:05
Marcia Soares faz esclarecimento: "Está tudo bem, estou viva"

Marcia Soares faz esclarecimento: "Está tudo bem, estou viva"

Hoje às 09:48
Imagem inédita: após reconciliação, Carolina Braga beija namorado na boca!

Imagem inédita: após reconciliação, Carolina Braga beija namorado na boca!

16 nov, 19:34
"Francisco Monteiro, já foste": Bárbara Parada muito cúmplice de companhia especial...

"Francisco Monteiro, já foste": Bárbara Parada muito cúmplice de companhia especial...

16 nov, 13:56
Ver Mais Outros Sites