Bombástico: Ex-concorrente do Secret Story integra novo reality show internacional

Juliana Leão, ex-Secret Story, entra no “Rancho do Maia” e faz história ao lado de Wilson Moreno

Juliana Leão, conhecida pela participação na oitava edição do Secret Story em 2024, prepara-se para uma nova aventura além-fronteiras. A jovem portuguesa foi oficialmente confirmada como concorrente da nova temporada de Rancho do Maia, o popular reality show criado pelo influenciador brasileiro Carlinhos Maia — e não vai sozinha. Ao seu lado estará o criador de conteúdos Wilson Moreno, tornando-se juntos a primeira dupla portuguesa a integrar o formato.

O anúncio foi feito nas redes sociais e rapidamente entusiasmou os seguidores. Num vídeo conjunto, Juliana e Wilson celebraram o feito: “Finalmente podemos anunciar que vamos ser a primeira dupla de portugueses no Rancho do Maia. Vamos com tudo”, disseram. Wilson, com mais de 19 mil seguidores, não escondeu o entusiasmo: “É a primeira vez que dois portugueses participam no programa e estou muito entusiasmado.”

Veja o vídeo.

Um casting desafiante — e com mensagem ao público português

A dupla revelou que a candidatura ao reality implicou contactar diretamente pessoas ligadas ao projeto, incluindo o próprio Carlinhos Maia, através de vídeos nos quais mostraram personalidade, autenticidade e capacidade para criar conteúdo em ambiente de desafio.

Contudo, ouviram também que Portugal, por ser um país pequeno, poderia ter “pouca força no digital” — motivo pelo qual pediram aos seguidores que marcassem as páginas oficiais do programa, numa tentativa de reforçar a visibilidade da representação portuguesa.

Experiência prévia que pode fazer a diferença

Tanto Juliana como Wilson chegam ao Rancho do Maia com experiência em ambientes competitivos.

Juliana participou no Secret Story 8, onde entrou com o segredo “fui obrigada a sair do meu país”, que gerou grande impacto entre os espectadores.

Wilson já passou por diferentes “casas do TikTok” e está habituado ao ritmo intenso da criação de conteúdo.

Ambos acreditam que a sua energia poderá conquistar o público brasileiro. “Não sei como é que os brasileiros nos vão receber, mas sei que eu e a Juliana vamos dar tudo”, garantiu Wilson.