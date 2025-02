De biquíni e em praia paradisíaca, Juliana Leão arranca suspiros: «Deusa»

Como nunca a viu! Juliana Leão 'incendeia' Internet com fotografias escaldantes

Juliana Leão, ex-concorrente do Secret Story - Casa dos Segredos, arrasou nas redes sociais ao partilhar fotografias sensuais em biquíni, numa praia paradisíaca da Ilha do Sal, em Cabo Verde: «Serenidade líquida», escreveu.

A ex-concorrente encontra-se de férias e mostrou-se como nunca a tínhamos visto antes. Num outro leque de fotografias, Juliana Leão surge com um vestido de praia justo, com um decote generoso que salienta as suas curvas: «Vibes noturnas na ilha», lê-se.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja as imagens escaldantes de Juliana Leão no fim.