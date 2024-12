Imperdível: Regresso a casa de Juliana marcado por reencontro de levar às lágrimas

As primeiras palavras de Juliana após expulsão: «Gosto muito da Daniela e do Diogo Afonso»

Juliana Leão, ex-concorrente do Secret Story - Casa dos Segredos, já está de regresso à sua terra Santo André e partilhou nas suas redes sociais um encontro muito especial e emotivo.

Juliana partilhou o primeiro vídeo para os fãs no momento em que estava a caminho de Santo André. Mais tarde, na mesma rede social, a ex-concorrente do Secret Story - Casa dos Segredos mostrou-se a ter um reencontro muito esperado e emotivo com a sua família e o seu cão.

Ora espreite o vídeo de Juliana:

Juliana Leão foi a concorrente expulsa do Secret Story - Casa dos Segredos no passado domingo. A jovem mostrou-se ansiosa por falar com Diogo Afonso - de quem se aproximou dentro da casa - e reencontrar as suas amigas.

Durante a gala e em conversa com Cristina Ferreira, Juliana mostrou-se chocada ao descobrir o segredo de Diogo Alexandre. Reveja o momento e a reação da ex-concorrente:

De recordar que Juliana entrou no Secret Story com o segredo «fui obrigada a sair do meu país», que deu muito que falar fora da casa, pois corresponde a um passado traumático da ex-concorrente, relacionado com alegados maus-tratos por parte da mãe.

A mãe de Juliana deu algumas declarações que tiveram repercussão nos órgãos de comunicação social, sobre a veracidade desta história. Agora, Juliana reagiu a tudo: «Já estava à espera que isso fosse acontecer (...) Conheço a mãe que tenho (...) tem uma boa capacidade de manipular opinião».

Cristina e Cláudio tentaram perceber se ainda há possibilidade de recuperar uma boa relação entre mãe e filha, ao que Juliana responde: «Não falo com a minha mãe de todo, não tenho a intenção de falar (...) é uma pessoa que me destabiliza muito emocionalmente».

Veja toda a conversa:

Claro que Diogo Afonso também foi um dos grandes temas de conversa, depois de um reencontro meio constrangedor, que tanto deu que falar na gala.

Cláudio Ramos aproveitou o momento para questionar Juliana sobre tudo o que se tem falado cá fora: «As pessoas dizem que ele pode estar envolvido com a Daniela... isso magoa-te?» Juliana foi muito sincera na sua resposta: «Não... acho que se isso realmente estiver a acontecer, ele vai ser pessoa para me dizer. Tudo o que eu ouvi ontem é que eles são amigos».

Veja o momento: