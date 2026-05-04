Juliana revela o que ainda ninguém sabe da zanga entre Daniela e Nufla. E é surpreendente

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A ex-concorrente contou detalhes desconhecidos sobre a zanga de Daniela e Nufla.

A recente polémica entre Daniela e Nufla continua a dar que falar e foi agora Juliana quem decidiu quebrar o silêncio, revelando detalhes até aqui desconhecidos. A última expulsa do Secret Story - Desafio Final marcou presença no programa Dois às 10, esta segunda-feira, e contou tudo. 

Durante a conversa, Juliana começou por contextualizar o que aconteceu após a sua saída da oitava edição do formato, numa altura em que circulavam vários rumores sobre uma possível relação entre Daniela e Diogo Afonso - de quem Juliana se tinha aproximado na casa. 

«Quando eu saí da casa havia muitos boatos e a Nufla foi uma das pessoas que me pôs a par do que se andava a falar, só que eu nunca permiti que falassem mal da Daniela comigo», começou por referir em conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos. 

A ex-concorrente fez questão de sublinhar que sempre procurou manter uma postura equilibrada, distinguindo entre ouvir informações e alimentar conflitos: «Uma coisa é a Nufla contar-me e eu tirar as minhas próprias elações, outra é ela ligar-me a falar mal da Daniela», explicou. 

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Juliana revelou ainda que Daniela tem conhecimento desta sua atitude, o que torna a situação mais inesperada: «A Daniela sabe muito bem que a Nufla só me contou o que se andava a dizer e que eu tirei as minhas elações, por isso quando ela faz ali aquela pergunta eu não percebi o porquê», confessou.

Perante a pressão para tomar partido, Juliana mostrou-se firme na sua decisão de não escolher lados: «Não vou escolher um lado entre amigas, eu sei separar as coisas», garantiu, evidenciando a vontade de manter boas relações com ambas, apesar das divergências.

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