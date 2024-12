Bruna Gomes deixa Juliana a chorar com abraço sentido: «Dói-me muito saber que alguém só tem uma casa, não tem um lar»

Na gala do Secret Story - Casa dos Segredos, Juliana foi a concorrente expulsa pelo público. Assim que entrou em estúdio, abraçou Cristina Ferreira e confessou que a pessoa que mais queria ver era Diogo Afonso.

Depois, Juliana ouviu as palavras de Flávio Furtado, mas também as de Bruna Gomes, que a deixaram em lágrimas.

Bruna Gomes começou por dizer: «Eu não vou ficar aqui falando muito sobre o teu jogo, porque não foi, de longe, do meu agrado». No entanto, a comentadora reforçou: «acho que realmente entregaste, até agora, a melhor missão», fazendo referência à missão de sonambulismo que Juliana executou de forma brilhante.

Bruna Gomes destacou então a história de vida de Juliana. «Queria-te falar que a tua história de vida toca-me muito, dói-me muito saber que alguém só tem uma casa, não tem um lar».

A comentadora acrescentou ainda:

«E nunca aches Juliana, que tu não és digna de alguma coisa»

Por fim, Bruna Gomes fez um pedido a Cristina Ferreira para ir dar um abraço apertado a Juliana e foi autorizado: «Queria pedir licença, Cristina, para eu te poder dar um abraço». Juliana ficou muito emocionada neste momento.

De recordar que Juliana entrou no Secret Story com o segredo «fui obrigada a sair do meu país», que deu muito que falar fora da casa.

Já no Dois às 10, Juliana abordou a relação com Diogo Afonso.

Cláudio Ramos aproveitou o momento para questionar Juliana sobre tudo o que se tem falado cá fora sobre a proximidade do ex-concorrente a Daniela: «As pessoas dizem que ele pode estar envolvido com a Daniela... isso magoa-te?» Juliana foi sincera na sua resposta: «Não... acho que se isso realmente estiver a acontecer, ele vai ser pessoa para me dizer. Tudo o que eu ouvi ontem é que eles são amigos».

Veja o momento: