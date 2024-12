Exclusivo! Juliana quebra o silêncio sobre o futuro com Diogo Afonso: «Cá fora…»

Após a expulsão de Juliana, a ex-concorrente admitiu querer esclarecer tudo com Diogo Afonso, deixou claro que é fora da casa que os dois irão esclarecer todas as questões sobre o que se passou dentro da casa do Secret Story

Juliana revelou que o tempo de separação na casa trouxe muitas questões sobre o futuro da relação com Diogo Afonso

Juliana foi a última concorrente expulsa do Secret Story e falou em exclusivo com o digital da TVI sobre o futuro com Diogo Afonso, com quem criou uma ligação especial na casa.

Após a gala deste domingo do Secret Story - Casa dos Segredos, Juliana esteve à conversa com a repórter digital Mafalda Oliveira, onde abordou um dos temas que mais intrigam o público: o futuro da sua relação com Diogo Afonso.

Com a saída da casa e o reencontro com o madeirense, Juliana revelou que o tempo que passaram separados levantou muitas dúvidas sobre o rumo desta ligação. Juliana acabou por contar que: «Quando estava dentro da casa numa dinâmica, disse que casava com o Diogo, agora cá fora vamos ver o que acontece.»

De recordar que a gala deste domingo ficou marcada por vários momentos intensos, mas há um que se destacou. Juliana foi a concorrente expulsa pelo público e o reencontro com Diogo Afonso no estúdio está a dar que falar...

Quando chegou ao estúdio, Juliana perguntou imediatamente por Diogo Afonso, afirmou estar muito ansiosa por conversar e resolver as questões do passado na casa do Secret Story.

No estúdio, Juliana começou por perguntar pelas «meias» que nunca recebeu. Diogo Alexandre acabou por responder: «Já falamos sobre as meias...». Flávio Furtado agarrou a oportunidade e brincou com Juliana «Tens andado com os pés frios e eu acho que vais continuar (...) Os homens são como os autocarros, perdes um e apanhas outro».

Ao longo da conversa com Cristina Ferreira, ficou evidente que Juliana e Diogo Afonso tinham assuntos por resolver. Embora nenhum dos dois tenha entrado em detalhes sobre relação, a troca de palavras deixou no ar um misto de desconforto e curiosidade sobre a vida de Diogo Afonso fora da casa do Secret Story.