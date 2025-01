Inesperado: após relação polémica, Juliana e Diogo Afonso mostram-se em jantar especial a dois

Fora da casa do Secret Story 8, Juliana Leão e Diogo Afonso Pestana surpreenderam os seguidores ao revelar que, esta terça-feira, dia 7 de janeiro, que tiveram um jantar a dois!

Relembre-se de que a ligação destes dois ex-concorrentes tornou-se polémica durante a emissão do reality show, dado que Diogo Afonso tomou a decisão de não querer avançar com uma relação amorosa enquanto a jovem ainda estava dentro do jogo, sem saber da realidade que lhe esperava. A ex-concorrente nunca recebeu as meias combinadas.

Os dois jantaram juntos num centro comercial e partilharam o momento nas redes sociais: «Ao que parece, é a primeira vez da Ju num restaurante de um centro comercial, porque ela foi tirar o sumo e não sabia que, primeiro, precisava de colocar o copo debaixo da máquina. Não é, Ju?», brincou Diogo Afonso. «É... O Diogo já me ensinou», respondeu Juliana.

Depois do jantar, os ex-participantes do reality show da saíram juntos do shopping e, já dentro do carro, conduzido pelo madeirense, a jovem fez um novo e divertido vídeo.

Será que há futuro entre os dois?

Veja o vídeo.