Juliana revela detalhes da primeira conversa com Diogo Afonso: «Já sei que...»

Cristina Ferreira interrompe a conversa entre Diogo Afonso e Juliana, perguntou o que é que ela já sabia sobre os acontecimentos fora da casa.

Juliana descobriu que Diogo Afonso dormiu com em casa de Daniela.

A gala deste domingo ficou marcada por vários momentos emocionantes, mas há um que se destacou. Juliana foi a concorrente expulsa pelo público e a sua primeira conversa com Diogo Afonso no estúdio está a ser tema de conversa...

No final da gala deste domingo do Secret Story - Casa dos Segredos, um momento tenso e inesperado ocorreu entre Diogo Afonso e Juliana. Durante o reencontro após a expulsão da ex-concorrente, Cristina Ferreira decidiu interromper a conversa entre ambos e fez uma pergunta direta a Juliana: «O que é que já lhe contaram?» A questão deixou no ar um clima de curiosidade, mas a resposta de Juliana e as revelações que se seguiram surpreenderam os presentes e os telespectadores.

Juliana, sem hesitar, respondeu prontamente à questão colocada por Cristina Ferreira: «Já sei que ele dormiu com a Daniela, mas eles são só amigos», afirmou Juliana, deixou claro que, apesar dos rumores que circularam cá fora, ela acredita na relação de amizade entre Diogo Afonso e Daniela. Logo depois deste momento o comentador Flávio Furtado brincou com Juliana: «Queres umas meias para hoje à noite?»