Juliana revela sofrimento por causa de Diogo Afonso: «Inicialmente chorava todos os dias, mas depois...»

Juliana, ex-concorrente do Secret Story, esteve recentemente à conversa com Manuel Luís Goucha no programa "Goucha", onde abordou os temas mais marcantes da sua experiência no reality show. Um dos assuntos centrais foi o seu envolvimento emocional com Diogo Afonso.

Manuel Luís Goucha começou por questionar Juliana sobre as expectativas que tinha ao abandonar a casa em relação a Diogo Afonso. A jovem confessou que, naquele momento, “ainda estava na bolha e tudo parecia muito presente”. Porém, à medida que o tempo foi passando, Juliana percebeu que as coisas fora da casa poderiam ser diferentes. Um dos sinais de que a fez chegar a essa conclusão foi o facto de as meias de Diogo Afonso, que ela tinha pedido, nunca terem chegado.

Juliana revelou que, inicialmente, o atraso gerou muita frustração, confessando que «inicialmente chorava todos os domingos». Contudo, com o passar do tempo, acabou por aceitar a situação e conformar-se com a ideia de que as meias provavelmente nunca chegariam.

Aquando da saída de Juliana, ninguém deixou de reparar no momento estranho em que ela e Diogo Afonso se viram, até porque todo o estúdio ficou em silêncio. Reveja o momento entre os dois.

De recordar que Juliana entrou no Secret Story com o segredo «fui obrigada a sair do meu país», que deu muito que falar fora da casa, pois corresponde a um passado traumático da ex-concorrente. A mãe de Juliana deu algumas declarações que tiveram repercussão nos órgãos de comunicação social, sobre a veracidade desta história. Agora, Juliana reagiu a tudo: «Já estava à espera que isso fosse acontecer (...) Conheço a mãe que tenho (...) tem uma boa capacidade de manipular opinião».

Um dos momentos mais marcantes da saída de Juliana do Secret Story - Casa dos Segredos foi quando descobriu o verdadeiro segredo de Diogo Alexandre e perceber que esteve muito próxima de o descobrir.