Todos querem saber! Cláudio Ramos questiona Juliana Leão em direto: «O que é feito do Diogo Afonso?»

Todos querem saber! Cláudio Ramos lança uma pergunta inesperada a Juliana Leão sobre Diogo Afonso

Cláudio Ramos lança uma pergunta inesperada a Juliana Leão sobre Diogo Afonso A resposta mais esperada! Juliana Leão responde sobre o estado atual da relação com Diogo Afonso, mas a verdade é bem mais profunda, ora veja!

Juliana Leão foi a convidada no programa «Dois às 10», transmitido esta quinta-feira, 20 de fevereiro. Durante a sua participação, o apresentador Cláudio Ramos não perdeu tempo e fez uma pergunta direta à ex-concorrente de Secret Story Casa dos Segredos.

«Então, não há namorado? O que é feito do Diogo Afonso?», questionou Cláudio! O apresentador relembrou o romance vivido entre Juliana Leão e Diogo Afonso no Secret Story Casa dos segredos 8.

A concorrente respondeu com uma atitude descontraída: «Não, não. Somos amigos, está na Madeira. Ontem estivemos em videochamada, com ele e com os pais dele.»

Juliana esclareceu a situação e demonstrou que a amizade com Diogo Afonso continua forte, mesmo que a relação romântica tenha chegado ao fim.

Além de Juliana, o programa contou com a presença de outros ex-concorrentes, como Diogo Alexandre, Leomarte Freire, Gonçalo Coelho, Margarida Barroso e Daniela Santos. Juntos, partilharam detalhes da recente viagem ao Egito, uma aventura que marcou o reencontro de parte do grupo de ex-participantes do «Secret Story - Desafio Final».

Diogo Alexandre, por sua vez, explicou a ausência de Diogo Afonso nesta viagem, e revelou que Diogo Afonso estava a aproveitar uma estadia em Nova Iorque: «Ele queria alinhar as coisas para ir de Nova Iorque para lá, mas só lá iria ficar um dia», comentou o Leo.

Relembre-se da relação entre Juliana e Diogo Afonso dentro da casa do Secret Story aqui!