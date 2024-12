A declaração emotiva de Juliana a Diogo Alexandre: «Quanto mais eu ia conhecendo o Diogo Alexandre, mais eu…»

Juliana, ex-concorrente do Secret Story – Casa dos Segredos, marcou presença recentemente no programa "Goucha", onde refletiu sobre a sua experiência no reality show e as relações que construiu ao longo do tempo em que lá esteve.

Quando questionada por Manuel Luís Goucha sobre se tinha feito amigos dentro da casa, Juliana respondeu de imediato que sim. Entre os nomes mencionados, destacou Liliana, Ana e Nufla (Flávia), assim como Rita e Margarida, as últimas ainda em competição no programa.

Contudo, também mencionou Diogo Alexandre, afirmando que será alguém que levará para a vida.

“Eu disse isto ao Diogo: tu não te vais embora (…) tu vais ficar”,

No entanto, não hesitou em admitir que a relação entre os dois foi marcada por sentimentos contraditórios. “Era uma relação de amor e ódio”, confessou, explicando que, no início, a dinâmica entre ambos era bastante conturbada.

“Eu adorava o Diogo em certos momentos, mas noutros ficava passada, super irritada”, recordou Juliana. Ainda assim, à medida que o tempo foi passando, começou a compreendê-lo melhor e a relação ficou melhor.

A ex-concorrente destacou também que Diogo Alexandre sempre demonstrou cuidado e preocupação com ela, algo que valorizou muito durante a sua experiência no programa. Apesar dos altos e baixos, a ligação entre ambos acabou por se tornar especial, deixando em Juliana a certeza de que esta amizade irá continuar fora da casa.

Um dos momentos mais marcantes da saída de Juliana do Secret Story - Casa dos Segredos foi quando descobriu o verdadeiro segredo de Diogo Alexandre e perceber que esteve muito próxima de o descobrir.

De recordar que Juliana entrou no Secret Story com o segredo «fui obrigada a sair do meu país», que deu muito que falar fora da casa, pois corresponde a um passado traumático da ex-concorrente, relacionado com alegados maus-tratos por parte da mãe.

A mãe de Juliana deu algumas declarações que tiveram repercussão nos órgãos de comunicação social, sobre a veracidade desta história. Agora, Juliana reagiu a tudo: «Já estava à espera que isso fosse acontecer (...) Conheço a mãe que tenho (...) tem uma boa capacidade de manipular opinião».

Cristina e Cláudio tentaram perceber se ainda há possibilidade de recuperar uma boa relação entre mãe e filha, ao que Juliana responde: «Não falo com a minha mãe de todo, não tenho a intenção de falar (...) é uma pessoa que me destabiliza muito emocionalmente».