Após imagens reveladoras, Juliana mostra-se desiludida com Diogo Alexandre: «A minha deceção...»

«Quem são os jogadores que dão menos à casa?» - Ouça todas as respostas dadas ao "Unicórnio Leo"

Juliana em lágrimas depois do Especial: Saiba o que aconteceu

Em lágrimas, Juliana mostra-se magoada com palavras de Diogo Alexandre: «É um questionamento constante na minha cabeça»

Após a Emissão Especial do Secret Story desta quarta-feira, 27 de novembro, com Cristina Ferreira, Juliana mostrou-se visivelmente abalada com palavras de Diogo Alexandre.

Na sala, Juliana mostrou -se surpreendida por nas imagens vistas durante o Especial, quando lhe questionado pelo unicórnio Leomarte - durante uma dinâmica - Diogo ter afirmado que considerava Juliana a concorrente que dá menos ao jogo, pela imagem que a amiga pode estar a passar para o exterior.

Juliana desabafou com os colegas e explicou que não é bom ver alguém de quem gosta falar assim dela e acabou por se emocionar: «A opinião do Maycon e Renata para mim vale zero. Agora a opinião de uma pessoa que é próxima de mim…É de quem vem e de ser um questionamento constante que tenho na minha cabeça».

Diogo explicou que a justificação que deu deve-se ao receio que tem de que seja expulsa. A concorrente mencionou que o receio de Diogo, acaba por se tornar o seu receio. Diogo entendeu as palavras da amiga e garantiu: «Eu estava completamente tranquilo que não tivesse dito nada que te pudesse ferir (…) eu vou ter mais atenção».

Juliana confessou: «Eu sou a pessoa que desde o primeiro dia, que te puxa ao lado e sempre te dou as minhas opiniões do que quer que seja, daí a minha deceção».