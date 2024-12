Juliana aponta vencedor do Secret Story: «O Diogo Alexandre (...) teve um percurso muito difícil»

Juliana foi a concorrente menos votada para salvar na última gala do Secret Story, tendo sido expulsa.

Em entrevista no Dois às 10, Juliana destacou a dificuldade do percurso de Diogo Alexandre na casa, devido à intolerância dos colegas.

Juliana acredita que Diogo tem todas as qualidades para vencer, dada a sua resiliência e percurso difícil dentro do reality show.

Na última gala do Secret Story - Casa dos Segredos, ficámos a saber que a concorrente menos votada para salvar, com apenas 16% dos votos, foi Juliana, tendo sido a mais recente expulsa desta edição, que não chegou ao top 10 por um triz.

Na segunda-feira, dia 2 de dezembro de 2024, Juliana esteve no Dois às 10, para conversar com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos sobre toda a sua experiência no reality show e Diogo Alexandre foi um dos temas abordados, pelo facto de Juliana ter estado próxima dele, ao contrário de muitos dos colegas da casa.

«Acho que foi um percurso difícil, foi difícil as pessoas perceberem quem é o Diogo. Acho que muito pouca gente naquela casa realmente entende o Diogo e percebe como é o Diogo. E essa pessoas que o percebem já não são tão intolerantes ao Diogo e eu era uma delas», começou por referir.

Quando questionada sobre quem acha que vai vencer esta edição, Juliana volta a falar do colega: «Acho que ele tem o mérito todo para o ganhar. Acho que ele teve um percurso muito difícil, porque não é muito fácil estar numa casa onde até hoje existem muitas pessoas intolerantes e que não o percebem. Por isso, se eu tivesse que entregar a alguém que está naquela casa, era ao Diogo Alexandre», rematou.

De recordar que Juliana entrou no Secret Story com o segredo «fui obrigada a sair do meu país», que deu muito que falar fora da casa, pois corresponde a um passado traumático da ex-concorrente, relacionado com alegados maus-tratos por parte da mãe.

A mãe de Juliana deu algumas declarações que tiveram repercussão nos órgãos de comunicação social, sobre a veracidade desta história. Agora, Juliana reagiu a tudo: «Já estava à espera que isso fosse acontecer (...) Conheço a mãe que tenho (...) tem uma boa capacidade de manipular opinião».

Cristina e Cláudio tentaram perceber se ainda há possibilidade de recuperar uma boa relação entre mãe e filha, ao que Juliana responde: «Não falo com a minha mãe de todo, não tenho a intenção de falar (...) é uma pessoa que me destabiliza muito emocionalmente».

Veja toda a conversa:

Claro que Diogo Afonso - de quem Juliana se aproximou dentro da casa - também foi um dos grandes temas de conversa, depois de um reencontro meio constrangedor, que tanto deu que falar na gala.

Cláudio Ramos aproveitou o momento para questionar Juliana sobre tudo o que se tem falado cá fora: «As pessoas dizem que ele pode estar envolvido com a Daniela... isso magoa-te?» Juliana foi muito sincera na sua resposta: «Não... acho que se isso realmente estiver a acontecer, ele vai ser pessoa para me dizer. Tudo o que eu ouvi ontem é que eles são amigos».

Veja o momento: