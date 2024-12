Juliana conforta Diogo Alexandre após atribuição de cognome «A Escrava» a Margarida: «Estou aqui para ti»

Diogo Alexandre atribuiu a Margarida o cognome «A Escrava» , gerando polémica e deixando o grupo em choque.

No Secret Story - Casa dos Segredos, um momento tenso marcou o bem-estar entre os concorrentes. Durante uma dinâmica, Diogo Alexandre provocou controvérsia ao atribuir a Margarida o cognome «A Escrava» e esse momento foi revisitado no Especial com Cristina Ferreira. A escolha de palavras deixou o grupo em choque e gerou uma onda de emoções dentro da casa.

Margarida, visivelmente abalada, não conteve as lágrimas ao explicar que a alcunha a fez lembrar de experiências difíceis vividas pela sua mãe no passado. Diogo Alexandre, percebendo a repercussão das suas palavras, assumiu prontamente a autoria do cognome e tentou justificar a sua intenção: «Não fazia ideia que ela tinha passado por isto». Segundo o concorrente, a escolha foi inspirada na forma dedicada como Margarida cuida de Gonçalo dentro da casa. Garantiu ainda que a alcunha não teve qualquer malícia e que não pretendia, de forma alguma, ferir os sentimentos de Margarida.

Após o confronto na sala, Juliana mostrou um lado conciliador, aproximando-se de Diogo para lhe oferecer apoio: «Estou aqui para ti, para o bom e para o mau!». A concorrente reconheceu que o comentário gerou desconforto, mas também salientou que, dentro do ambiente de pressão do jogo, lapsos como este podem acontecer.