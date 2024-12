Juliana reage às declarações da mãe sobre o seu segredo: «Já estava à espera (...) Conheço a mãe que tenho»

Na última gala do Secret Story - Casa dos Segredos, ficámos a saber que o concorrente menos votado para salvar, com apenas 16% dos votos, foi Juliana, tendo sido a 11.ª classificada desta edição.

Hoje, dia 2 de dezembro de 2024, Juliana esteve no Dois às 10, para conversar com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos sobre toda a sua experiência no reality show.

O segredo da ex-concorrente, «fui obrigada a sair do meu país», deu muito que falar fora da casa, pois corresponde a um passado traumático de Juliana, relacionado com alegados maus-tratos por parte da mãe. Na sua estadia, a mãe de Juliana deu algumas declarações que tiveram repercussão nos órgãos de comunicação social, sobre a veracidade desta história.

Agora, Juliana reage a tudo: «Já estava à espera que isso fosse acontecer (...) Conheço a mãe que tenho (...) tem uma boa capacidade de manipular opinião».

Cristina e Cláudio tentaram perceber se ainda há possibilidade de recuperar uma boa relação entre mãe e filha, ao que Juliana responde: «Não falo com a minha mãe de todo, não tenho a intenção de falar (...) é uma pessoa que me destabiliza muito emocionalmente».

Claro que Diogo Afonso também foi um dos grandes temas de conversa, depois de um reencontro meio constrangedor, que tanto deu que falar na gala.

Cláudio Ramos aproveitou o momento para questionar Juliana sobre tudo o que se tem falado cá fora: «As pessoas dizem que ele pode estar envolvido com a Daniela... isso magoa-te?» Juliana foi muito sincera na sua resposta: «Não... acho que se isso realmente estiver a acontecer, ele vai ser pessoa para me dizer. Tudo o que eu ouvi ontem é que eles são amigos».

