Viral! Concorrentes descobrem que sonambulismo de Juliana foi missão. Veja as reações

Este domingo, na gala do Secret Story, Cristina Ferreira revelou para a casa as missões mais impactantes desta edição. Uma delas foi o episódio de sonambulismo de Juliana, que não deixou ninguém indiferente, com alguns concorrentes a quererem mesmo desistir do jogo.

Na gala, os concorrentes mostraram-se chocados com as imagens do momento de sonambulismo e pior ficaram quando descobriram que tudo não passava de uma missão atribuída pela Voz.

De imediato, os concorrentes ainda em jogo levantaram-se e aplaudiram de pé o desempenho de Juliana na missão, mostrando-se incrédulos com as imagens que acabaram de ver.

Diogo Alexandre comentou: «Mesmo a ver as imagens, se eu estivesse a ver que era missão dizia que não, a Voz enganou-se e é de outra. Excelente, como é que ela aguentou sem se rir nem se descair». Também João Ricardo elogiou Juliana: «Cristina, já deu trabalho à Juliana? Está a gravar, não está?», disse a brincar.

A situação valeu a Juliana uma taça dada pelo comentador Flávio Furtado de «melhor missão», o que valeu fortes gargalhadas e mais uma onda de aplausos em estúdio.

