Ferveu! Renata e Juliana em confronto aceso após a gala: «Já me estás a ameaçar com um ataque!». Saiba tudo

A cadeira quente após a gala deste domingo da Casa dos Segredos foi marcada por um confronto direto entre Juliana e Renata, que discutiram de forma intensa sobre incoerência e atitudes dentro da casa. A troca de palavras acesas destacou os desentendimentos entre as duas concorrentes, deixando evidente a tensão acumulada.

Juliana confronta Renata sobre acusações de incoerência

O conflito começou quando Juliana questionou Renata sobre as razões pelas quais esta a considerava incoerente. Sem rodeios, Juliana desafiou: «Tenho de perguntar à Renata porque é que ela acha que eu sou incoerente, a Renata é a pessoa mais incoerente desta casa»

Renata, por sua vez, defendeu-se, afirmando que Juliana estava a abordar o tema de forma agressiva e a interpretar mal as suas intenções: «Eu ao fazer-te uma opinião tu tens de me vir atacar antes de ouvires o que eu vou dizer? Já me estás a fazer um ataque antes de saberes o que é que eu vou dizer. Já me estás a ameaçar com um ataque».

"Ameaça ou Opinião?"

Juliana rebateu de imediato, sublinhando que o que expressou não era uma ameaça, mas sim uma opinião já partilhada anteriormente com outros colegas: «Não te estou a ameaçar, acho que não sabes diferenciar o que é uma ameaça de uma opinião e isso não é problema meu. Eu já tinha esta opinião, já tinha partilhado esta opinião com várias pessoas, é uma opinião que se mantém e não é de agora.»

A concorrente reforçou que queria apenas compreender os motivos de Renata para a acusar de incoerência: «Estou-te a perguntar quais são os teus motivos de dizeres que eu sou incoerente».

Renata defende-se e acusa Juliana de agressividade

Renata manteve a sua posição e reiterou que a forma como Juliana iniciou a conversa influenciou o desenrolar da discussão: «Estás a começar de uma forma muito agressiva como quem eu vou abrir a minha boca e não vais concordar com nada do que eu vou dizer. Se tu começasses de uma forma calminha antes de me começares a atacar, tinha todo o gosto em te explicar».

No entanto, Renata insistiu que já havia apresentado motivos anteriormente, mas considerou que Juliana não estava disposta a ouvir: «Tudo o que te vou dizer agora não me vais ouvir. Já me estás a falar com um tom agressivo! Juliana, eu já te apresentei motivos. Isso não é querer ouvir uma opinião».