Juliana e Renata falham o segredo de Leo e Heitor, respetivamente. Saiba tudo!

A tarde desta terça-feira ficou marcada por duas tentativas falhadas de acertar em segredos da casa. Primeiro, Juliana teve a oportunidade de desvendar o segredo de Leo, intenção que já tinha registado anteriormente, mas errou. Depois, Renata aproveitou um buzz grátis para tentar acertar no segredo de Heitor, mas sem sucesso.

Tudo começou no «Última Hora» desta terça-feira. Juliana foi chamada ao confessionário por ter registado a intenção de desvendar o segredo de Leo: «Estive presente num acidente em que o meu pai perdeu a vida». A concorrente carregou no botão dos segredos e Leo foi chamado para se defender, mas pouco ou nada quis dizer.

Ainda assim, Juliana manteve a intenção de avançar com a tentativa de desvendar o segredo e, já na sala, depois de ouvidas as opiniões dos colegas, a concorrente ficou a saber que estava errada e não era esse o segredo de Leo.

Depois disso, já no «Diário», os concorrentes tiveram a oportunidade de conquistar um buzz grátis, ou seja, de carregar no botão dos segredos sem gastar qualquer dinheiro. Renata foi a mais rápida e conseguiu esse benefício.

No confessionário, após ser chamada pela Voz, Renata disse que queria tentar desvendar o segredo de Heitor que pensava ser: «Já dancei para a família real». Heitor não negou, nem confirmou: «Se sentes que tens uma teoria e uma boa base para isso, não tenho muito mais para te dizer», sublinhou.

Depois de ouvir Heitor, e sendo este um botão grátis, Renata avançou com a tentativa e já na sala mostrou-se convicta de que este seria o segredo do colega. Contudo, após ouvir as opiniões dos colegas, a Voz revelou que este não era o segredo de Heitor e a desilusão instalou-se no semblante de Renata.

De recordar que o segredo de Leo é « Conheci a mulher do meu namorado no dia do seu funeral». Já o segredo de Heitor é: «Sofro de "Michaelfobia"» (medo do Michael Jackson).