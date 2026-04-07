Com apenas três ingredientes esta salada conquistou a internet e a receita é de uma ex-concorrente 'polémica'

Simples, rápida e cheia de sabor, esta é uma daquelas receitas que nunca falha nos dias quentes. A ex-concorrente do Big Brother, Jully Rose partilhou nas redes sociais aquela que diz ser a salada ou acompanhamento que mais se faz lá em casa. A combinação é fresca, leve e perfeita para acompanhar pratos de verão, especialmente grelhados.

Feita com ingredientes simples e típicos da cozinha portuguesa, esta salada junta tomate, pepino e broa de milho, criando uma mistura equilibrada entre frescura e textura. Segundo Jully Rose, a receita pode ainda ganhar mais sabor com a adição de cebola e folhas de manjericão fresco, embora haja sempre espaço para adaptações.

Ingredientes

Tomate maduro

Pepino

Broa de milho

Azeite

Sal

(Opcional) Cebola

(Opcional) Folhas de manjericão fresco

Modo de preparação

Comece por cortar o tomate em pedaços médios e o pepino em rodelas ou cubos. Coloque tudo numa taça larga para facilitar a mistura.

De seguida, corte a broa de milho em pequenos pedaços ou cubos e adicione aos restantes ingredientes. A broa vai absorver parte do tempero e do sumo do tomate, o que dá à salada uma textura muito característica e saborosa.

Tempere com azeite e sal a gosto e misture bem. Se gostar, pode acrescentar cebola cortada em fatias finas e algumas folhas de manjericão fresco, que dão um aroma ainda mais intenso e mediterrânico ao prato.