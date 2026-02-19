«Tragédia!»: Sem luz devido às tempestades e de luto, ex-concorrente do Big Brother vive «dias terríveis»

Ao Minuto

12:05
Cristina Ferreira para Francisco Monteiro e Marcia Soares: “Foi o vosso reality que me trouxe o amor da minha vida” - Big Brother
02:10

Cristina Ferreira para Francisco Monteiro e Marcia Soares: “Foi o vosso reality que me trouxe o amor da minha vida”

12:04
Marcia Soares faz confissão sobre Francisco Monteiro: “Senti-me inferior ao Francisco Monteiro” - Big Brother
02:34

Marcia Soares faz confissão sobre Francisco Monteiro: “Senti-me inferior ao Francisco Monteiro”

11:59
Francisco Monteiro recorda passado: “Perdi completamente a minha essência” - Big Brother
01:25

Francisco Monteiro recorda passado: “Perdi completamente a minha essência”

11:40
Francisco Monteiro revela relação desconhecida de Marcia Soares, que confessa: "Conheci uma pessoa" - Big Brother
06:55

Francisco Monteiro revela relação desconhecida de Marcia Soares, que confessa: "Conheci uma pessoa"

11:40
Francisco Monteiro comenta decisão de não trabalhar com Marcia Soares enquanto namorava com Bárbara Parada - Big Brother
06:55

Francisco Monteiro comenta decisão de não trabalhar com Marcia Soares enquanto namorava com Bárbara Parada

11:32
Marcia Soares responde a questão de Cristina Ferreira: “Senti que nunca ia encaixar na família do Francisco” - Big Brother
03:49

Marcia Soares responde a questão de Cristina Ferreira: “Senti que nunca ia encaixar na família do Francisco”

11:31
Marcia Soares sobre Francisco Monteiro: “Comecei a idealizar uma vida com o Francisco” - Big Brother
03:49

Marcia Soares sobre Francisco Monteiro: “Comecei a idealizar uma vida com o Francisco”

11:26
Marcia Soares e Francisco Monteiro esclarecem relação entre os dois: “É a primeira vez que estamos juntos, depois de dois anos” - Big Brother
01:21

Marcia Soares e Francisco Monteiro esclarecem relação entre os dois: “É a primeira vez que estamos juntos, depois de dois anos”

11:26
Francisco Monteiro sobre passado com Marcia Soares: “Teria mais razões para lhe pedir desculpa do que ela a mim” - Big Brother
01:21

Francisco Monteiro sobre passado com Marcia Soares: “Teria mais razões para lhe pedir desculpa do que ela a mim”

11:25
Cristina Ferreira ‘confronta’ Marcia Soares e Francisco Monteiro com imagens: “Já perceberam porque é que a vida vos juntou?” - Big Brother
01:21

Cristina Ferreira ‘confronta’ Marcia Soares e Francisco Monteiro com imagens: “Já perceberam porque é que a vida vos juntou?”

10:30
Cláudio Ramos levanta rumores sobre casal do “Secret Story 9”: “Estará grávida-” - Big Brother
08:22

Cláudio Ramos levanta rumores sobre casal do “Secret Story 9”: “Estará grávida-”

10:24
Cláudio Ramos recebe mensagem de Joana Diniz, depois de a ex-concorrente assumir namoro polémico - Big Brother
01:26

Cláudio Ramos recebe mensagem de Joana Diniz, depois de a ex-concorrente assumir namoro polémico

16:25
Inês atira frase enigmática após momento inesperado com Dylan em Hollywood: «Ele não confia em mim» - Big Brother
00:11

Inês atira frase enigmática após momento inesperado com Dylan em Hollywood: «Ele não confia em mim»

14:18
Momentos únicos em Las Vegas! As primeiras imagens de Dylan e Inês viagem oferecida no Secret Story - Big Brother
00:53

Momentos únicos em Las Vegas! As primeiras imagens de Dylan e Inês viagem oferecida no Secret Story

17:29
Sem filtros, Marcia Soares fala desde o pós Big Brother à criação da marca - Big Brother
07:38

Sem filtros, Marcia Soares fala desde o pós Big Brother à criação da marca

17:19
Marcia Soares revela todos os detalhes da aproximação a Francisco Monteiro: «Conseguimos tirar o melhor um do outro» - Big Brother
04:49

Marcia Soares revela todos os detalhes da aproximação a Francisco Monteiro: «Conseguimos tirar o melhor um do outro»

10:52
Márcia Soares declara-se a Francisco Monteiro: «É das pessoas mais incríveis da minha vida» - Big Brother
04:58

Márcia Soares declara-se a Francisco Monteiro: «É das pessoas mais incríveis da minha vida»

10:50
Márcia Soares faz revelação inesperada: «Sou muito amada» - Big Brother
01:02

Márcia Soares faz revelação inesperada: «Sou muito amada»

12:06
Pedro Jorge e Marisa abrem o coração: «O programa veio reacender a nossa chama» - Big Brother
06:09

Pedro Jorge e Marisa abrem o coração: «O programa veio reacender a nossa chama»

12:00
Pedro Jorge e Marisa revelam como lidaram com os comentários negativos após o Secret Story - Big Brother
05:11

Pedro Jorge e Marisa revelam como lidaram com os comentários negativos após o Secret Story

11:47
Pedro Jorge e Marisa recordam pedido de namoro e deixam Merche Romero encantada - Big Brother
06:12

Pedro Jorge e Marisa recordam pedido de namoro e deixam Merche Romero encantada

11:42
Pedro Jorge em lágrimas ao falar de Leandro: «Magoa-me» - Big Brother
09:14

Pedro Jorge em lágrimas ao falar de Leandro: «Magoa-me»

21:33
As portas estão prestes a abrir! Esta é a data de estreia do Secret Story 10 - Big Brother

As portas estão prestes a abrir! Esta é a data de estreia do Secret Story 10

15:49
Ruben Silvestre emociona com revelação ligada a Maycon Douglas: «Vai arrepiar» - Big Brother

Ruben Silvestre emociona com revelação ligada a Maycon Douglas: «Vai arrepiar»

15:41
Ruben Silvestre faz promessa emotiva sobre homenagem a Maycon Douglas - Big Brother
00:38

Ruben Silvestre faz promessa emotiva sobre homenagem a Maycon Douglas

Acompanhe ao minuto

«Tragédia!»: Sem luz devido às tempestades e de luto, ex-concorrente do Big Brother vive «dias terríveis»

«Tragédia!»: Sem luz devido às tempestades e de luto, ex-concorrente do Big Brother vive «dias terríveis» - Big Brother

A jovem partilhou um desabafo tocante onde fala sobre esta fase mais complicada da sua vida.

A ex-concorrente do Big Brother 2022 Juliana Vieira, mais conhecida por Jully Rose, viveu recentemente um período particularmente difícil. A jovem, residente em Fátima, esteve 21 dias sem eletricidade devido à vaga de tempestades que atingiu várias regiões de Portugal.

Quando a luz foi finalmente restabelecida, Jully Rose recorreu aos stories do Instagram para partilhar o desabafo: «Maltinha que saudades. Meu Deus a sério… foram dias terríveis… tínhamos gerador em casa, mas o gerador só dava para três horas e meia, quatro horas e era a partilhar com a casa da irmã da minha avó (…) Tragédia».

 

«Sem o ar condicionado, que me fez mais falta, era de loucos… 21 dias são muitos dias. Uma semana ok, agora 21 dias...», acrescentou a ex-concorrente no vídeo que deixou nas redes sociais sobre o sucedido.

Como se não bastassem as dificuldades provocadas pelo mau tempo, a ex-concorrente enfrentou ainda neste período a perda da sua cadela Kiri, a a sua companheira de vida. 

«Para sempre minha amiguinha 🐶🕊️ Foste a melhor coisa que passou pela minha vida, ajudaste me com tanta coisa e a partir de hoje já não estás mais aqui. Obrigada pelos 16 anos de muito amor, espero ter retribuído e que te tenhas sentido sempre bem comigo», escreveu no Instagram.

 

Jully Rose continuou: «Obrigada pelas vezes todas que estavas à minha espera para dormirmos juntas. Obrigada pelas companhias no café e por me defenderes de toda a gente. Pelas viagens de carro sem destino. Pelo carrinho que te comprei quando já não conseguias andar tão bem, aquele que toda a gente gozava .. mas nós éramos tão felizes assim». 

«Obrigada pelos roncos todas as noites que não me deixavam dormir bem, mas era tão bom saber que estavas a dormir bem, confortável e quentinha. Obrigada pelo amor e por estares sempre lá. Obrigada Kiri 🐶🕊️ és para sempre».

A jovem rematou: «Contigo até ao último segundo. A segurar a tua patinha como merecias. Desculpa não ter conseguido fazer mais, eu tentei tudo. 💔»

Relacionados

Novo romance à vista: Joana Diniz partilha momento íntimo com namorado

Bebé a caminho? Dylan e Inês fazem anúncio de peso: «Estamos muito felizes…»
Temas: Jully Rose

Mais Vistos

Bebé a caminho? Dylan e Inês fazem anúncio de peso: «Estamos muito felizes…»

Bebé a caminho? Dylan e Inês fazem anúncio de peso: «Estamos muito felizes…»

Ontem às 22:03
Nova paragem nos Estados Unidos! Dylan e Inês surpreendem fãs no Dia dos Namorados

Nova paragem nos Estados Unidos! Dylan e Inês surpreendem fãs no Dia dos Namorados

16 fev, 09:31
«Tragédia!»: Sem luz devido às tempestades e de luto, ex-concorrente do Big Brother vive «dias terríveis»

«Tragédia!»: Sem luz devido às tempestades e de luto, ex-concorrente do Big Brother vive «dias terríveis»

Há 1h e 55min
21 dias sem luz: É uma das ex-concorrentes mais sexys do País e sofreu o inimaginável. Veja as imagens

21 dias sem luz: É uma das ex-concorrentes mais sexys do País e sofreu o inimaginável. Veja as imagens

Há 2h e 8min
Imperdível: Cristina Ferreira partilha fotografias inéditas do novo confessionário do Secret Story

Imperdível: Cristina Ferreira partilha fotografias inéditas do novo confessionário do Secret Story

Ontem às 19:11
Ver Mais

Notícias

«Tragédia!»: Sem luz devido às tempestades e de luto, ex-concorrente do Big Brother vive «dias terríveis»

«Tragédia!»: Sem luz devido às tempestades e de luto, ex-concorrente do Big Brother vive «dias terríveis»

Há 1h e 55min
Novo romance à vista: Joana Diniz partilha momento íntimo com namorado

Novo romance à vista: Joana Diniz partilha momento íntimo com namorado

Há 3h e 14min
Fácil e viral: O ingrediente inesperado que transformou o bolo desta apresentadora da TVI e reduziu as calorias

Fácil e viral: O ingrediente inesperado que transformou o bolo desta apresentadora da TVI e reduziu as calorias

Há 3h e 40min
Bebé a caminho? Dylan e Inês fazem anúncio de peso: «Estamos muito felizes…»

Bebé a caminho? Dylan e Inês fazem anúncio de peso: «Estamos muito felizes…»

Ontem às 22:03
Inédito! Pedro Jorge surpreende Cristina Ferreira com confissão inesperada sobre o Secret Story

Inédito! Pedro Jorge surpreende Cristina Ferreira com confissão inesperada sobre o Secret Story

Ontem às 21:32
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Francisco Monteiro conta como perdeu 19 kg em um mês: «Se um preguiçoso como eu conseguiu…»

Francisco Monteiro conta como perdeu 19 kg em um mês: «Se um preguiçoso como eu conseguiu…»

22 jan, 12:23
«Os meus pais ganharam»: Filha de Pedro e Marisa encanta com vídeo viral

«Os meus pais ganharam»: Filha de Pedro e Marisa encanta com vídeo viral

21 jan, 19:35
Fábio Pereira tem mais 40 kg de músculos e a transformação está a chocar quem vê

Fábio Pereira tem mais 40 kg de músculos e a transformação está a chocar quem vê

21 jan, 12:23
Quem é? Vera confessa que já tem o coração ocupado
01:55

Quem é? Vera confessa que já tem o coração ocupado

30 dez 2025, 01:10
Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

25 dez 2025, 14:00
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

«Tragédia!»: Sem luz devido às tempestades e de luto, ex-concorrente do Big Brother vive «dias terríveis»

«Tragédia!»: Sem luz devido às tempestades e de luto, ex-concorrente do Big Brother vive «dias terríveis»

Há 1h e 55min
21 dias sem luz: É uma das ex-concorrentes mais sexys do País e sofreu o inimaginável. Veja as imagens

21 dias sem luz: É uma das ex-concorrentes mais sexys do País e sofreu o inimaginável. Veja as imagens

Há 2h e 8min
Fácil e viral: O ingrediente inesperado que transformou o bolo desta apresentadora da TVI e reduziu as calorias

Fácil e viral: O ingrediente inesperado que transformou o bolo desta apresentadora da TVI e reduziu as calorias

Há 3h e 40min
Bebé a caminho? Dylan e Inês fazem anúncio de peso: «Estamos muito felizes…»

Bebé a caminho? Dylan e Inês fazem anúncio de peso: «Estamos muito felizes…»

Ontem às 22:03
Cristina Ferreira reage a vídeo hilariante de Ruben e Tatiana Boa Nova. A resposta do ex-concorrente é imperdível

Cristina Ferreira reage a vídeo hilariante de Ruben e Tatiana Boa Nova. A resposta do ex-concorrente é imperdível

Ontem às 18:27
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Hilariante. Rui Freitas perde a postura em avaliação com a enfermeira e é obrigado a repetir a prova
02:48

Hilariante. Rui Freitas perde a postura em avaliação com a enfermeira e é obrigado a repetir a prova

17 fev, 16:20
Inédito. Filipe Delgado faz pedido de peso a Noélia relacionado com Marcia Soares
01:14

Inédito. Filipe Delgado faz pedido de peso a Noélia relacionado com Marcia Soares

17 fev, 15:35
Filipe Delgado não tem concertos há dois anos e quer encher o Meo Arena como o Tony Carreira
10:04

Filipe Delgado não tem concertos há dois anos e quer encher o Meo Arena como o Tony Carreira

16 fev, 00:27
De coração aberto: A arrepiante declaração de Maria Botelho Moniz aos recrutas
08:25

De coração aberto: A arrepiante declaração de Maria Botelho Moniz aos recrutas

14 fev, 21:40
Completamente em choque e de lágrimas nos olhos. Recrutas assistiram às notícias do último mês e não escondem a tristeza
08:25

Completamente em choque e de lágrimas nos olhos. Recrutas assistiram às notícias do último mês e não escondem a tristeza

14 fev, 21:39
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Jéssica Galhofas toma "uma das decisões mais difíceis" de sempre... e faz emotiva despedida!

Jéssica Galhofas toma "uma das decisões mais difíceis" de sempre... e faz emotiva despedida!

Há 32 min
Marcia Soares prepara novidade... para a mesma altura da gala de aniversário da TVI!

Marcia Soares prepara novidade... para a mesma altura da gala de aniversário da TVI!

Ontem às 21:24
«Número um do Brasil»: Francisco Monteiro conhece ídolo no Carnaval do Rio de Janeiro

«Número um do Brasil»: Francisco Monteiro conhece ídolo no Carnaval do Rio de Janeiro

Ontem às 16:18
Em lugar icónico, Francisco Monteiro vive noite inesquecível: "Já posso morrer feliz"

Em lugar icónico, Francisco Monteiro vive noite inesquecível: "Já posso morrer feliz"

Ontem às 10:00
"Namoras?": Bárbara Parada responde à "pergunta que não quer calar"!

"Namoras?": Bárbara Parada responde à "pergunta que não quer calar"!

17 fev, 19:43
Ver Mais Outros Sites