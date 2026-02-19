«Tragédia!»: Sem luz devido às tempestades e de luto, ex-concorrente do Big Brother vive «dias terríveis»

A ex-concorrente do Big Brother 2022 Juliana Vieira, mais conhecida por Jully Rose, viveu recentemente um período particularmente difícil. A jovem, residente em Fátima, esteve 21 dias sem eletricidade devido à vaga de tempestades que atingiu várias regiões de Portugal.

Quando a luz foi finalmente restabelecida, Jully Rose recorreu aos stories do Instagram para partilhar o desabafo: «Maltinha que saudades. Meu Deus a sério… foram dias terríveis… tínhamos gerador em casa, mas o gerador só dava para três horas e meia, quatro horas e era a partilhar com a casa da irmã da minha avó (…) Tragédia».

«Sem o ar condicionado, que me fez mais falta, era de loucos… 21 dias são muitos dias. Uma semana ok, agora 21 dias...», acrescentou a ex-concorrente no vídeo que deixou nas redes sociais sobre o sucedido.

Como se não bastassem as dificuldades provocadas pelo mau tempo, a ex-concorrente enfrentou ainda neste período a perda da sua cadela Kiri, a a sua companheira de vida.

«Para sempre minha amiguinha 🐶🕊️ Foste a melhor coisa que passou pela minha vida, ajudaste me com tanta coisa e a partir de hoje já não estás mais aqui. Obrigada pelos 16 anos de muito amor, espero ter retribuído e que te tenhas sentido sempre bem comigo», escreveu no Instagram.

Jully Rose continuou: «Obrigada pelas vezes todas que estavas à minha espera para dormirmos juntas. Obrigada pelas companhias no café e por me defenderes de toda a gente. Pelas viagens de carro sem destino. Pelo carrinho que te comprei quando já não conseguias andar tão bem, aquele que toda a gente gozava .. mas nós éramos tão felizes assim».

«Obrigada pelos roncos todas as noites que não me deixavam dormir bem, mas era tão bom saber que estavas a dormir bem, confortável e quentinha. Obrigada pelo amor e por estares sempre lá. Obrigada Kiri 🐶🕊️ és para sempre».

A jovem rematou: «Contigo até ao último segundo. A segurar a tua patinha como merecias. Desculpa não ter conseguido fazer mais, eu tentei tudo. 💔»