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Ex-concorrente faz sucesso em plataforma para adultos com conteúdo íntimo: «Fatura-se muito dinheiro?»

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Jully Rose esteve no “Bom dia Alegria” e falou sem rodeios sobre os ganhos nas plataformas para adultos, admitindo que é possível faturar valores elevados, mas que tudo depende da estratégia, consistência e ligação com os seguidores.

A ex-concorrente do Big Brother 2022, Jully Rose, voltou a dar que falar ao marcar presença no programa Bom dia Alegria Numa conversa descontraída, mas reveladora, com Zé Lopes e Merche Romero, a jovem de 29 anos abriu o jogo sobre a sua atividade em plataformas digitais para adultos.

A entrevista aconteceu esta sexta-feira, 16 de janeiro. Conhecida pelo público português desde a sua participação no reality show da TVI, Jully Rose tem vindo a construir um percurso fora da televisão, apostando no universo online. Atualmente, grande parte do seu trabalho passa pela criação de conteúdos exclusivos numa plataforma como o OnlyFans, onde os seguidores pagam para aceder a imagens ousadas.

  • Veja algumas das imagens mais sensuais na galeria acima.

Durante a entrevista, a influenciadora não evitou o tema que mais curiosidade desperta: o dinheiro. Questionada diretamente sobre os ganhos possíveis neste tipo de plataformas, respondeu de forma clara «há pessoas que conseguem ganhar bastante dinheiro, mas tudo depende da forma como cada um gere o seu conteúdo e a relação com quem segue».

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Sem revelar valores concretos, Jully Rose explicou que o rendimento não depende apenas do número de subscritores, mas também da consistência, da estratégia e da ligação criada com o público: «Não é só publicar conteúdo, é preciso trabalhar bem a plataforma», deu a entender ao longo da conversa.

Apesar do caráter mais ousado do conteúdo que produz, fez questão de sublinhar que existem limites bem definidos: «Tenho sempre cuidado com aquilo que faço e com a imagem que quero passar», afirmou, mostrando que encara esta atividade como um trabalho estruturado e consciente.

Desde que saiu da casa mais vigiada do país, Jully Rose tem mantido uma presença ativa nas redes sociais, onde continua a conquistar seguidores com a sua personalidade direta e sem filtros. Esta nova fase da sua carreira mostra como muitos ex-participantes de reality shows estão a reinventar-se, explorando novas formas de rendimento na era digital.

 

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