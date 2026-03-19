De concorrente a fenómeno digital: Jully Rose conquista fãs e já é considerada uma das mais sexys de sempre

Juliana Vieira, conhecida do público como Jully Rose, continua a dar que falar e a conquistar cada vez mais seguidores desde a sua participação no Big Brother 2022. A jovem integrou a edição que consagrou Miguel Vicente como vencedor e, desde então, tem vindo a afirmar-se como uma das figuras mais sensuais do universo dos reality shows em Portugal.

Com uma presença forte nas redes sociais, Jully Rose destaca-se pela confiança e pela forma como assume a sua imagem. A concorrente trabalha atualmente com plataformas de conteúdos para adultos.

No Instagram, partilha regularmente fotografias ousadas, evidenciando o seu lado mais provocador. As suas curvas e estilo irreverente não passam despercebidos, tornando-a numa das ex-concorrentes mais comentadas de sempre.

Percorra a galeria e descubra as imagens mais marcantes e ousadas de Jully Rose.