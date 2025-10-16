Moderna e espaçosa: A nova casa desta ex-concorrente impressiona qualquer um

Ao Minuto

17:18
Marisa vira as costas a Pedro, com ciúmes: «Não é ela que anda obcecada. És tu» - Big Brother
00:34

Marisa vira as costas a Pedro, com ciúmes: «Não é ela que anda obcecada. És tu»

17:01
Ana Cristina não acredita na relação de Liliana e Fábio: «Se o Fábio sair vai encontrar alguém a quem se encostar» - Big Brother
01:27

Ana Cristina não acredita na relação de Liliana e Fábio: «Se o Fábio sair vai encontrar alguém a quem se encostar»

16:57
Dylan arrasa Liliana e recorda fim do noivado com Zé: «Pelo menos não fiz algo que me envergonhe» - Big Brother
03:06

Dylan arrasa Liliana e recorda fim do noivado com Zé: «Pelo menos não fiz algo que me envergonhe»

16:54
De 'casal' a inimigos sem piedade. Dylan arrasa Vera: «Tiveste mal e custa-te a admitir» - Big Brother
03:15

De 'casal' a inimigos sem piedade. Dylan arrasa Vera: «Tiveste mal e custa-te a admitir»

16:53
Dylan não perdoa Vera: «Está comigo um mês e diz que gosta de outra pessoa desde a primeira semana» - Big Brother
04:41

Dylan não perdoa Vera: «Está comigo um mês e diz que gosta de outra pessoa desde a primeira semana»

16:52
Vera reage a mexericos negativos da casa: «Eu sou eu mesma» - Big Brother
03:25

Vera reage a mexericos negativos da casa: «Eu sou eu mesma»

16:51
Liliana sente que concorrentes têm 'inveja': «A forma como ando e como me visto» - Big Brother
02:53

Liliana sente que concorrentes têm 'inveja': «A forma como ando e como me visto»

16:06
Ranking de Popularidade surpreende: Há dois concorrentes (e bem amigos) em 'queda livre' - Big Brother

Ranking de Popularidade surpreende: Há dois concorrentes (e bem amigos) em 'queda livre'

15:24
Liliana arrasa Joana: «É uma maria vai com as outras só para parecer fixe» - Big Brother
02:09

Liliana arrasa Joana: «É uma maria vai com as outras só para parecer fixe»

15:19
Vera protagoniza novo momento viral nas redes sociais com discurso inédito - Big Brother
01:28

Vera protagoniza novo momento viral nas redes sociais com discurso inédito

15:13
Quem faz mais falta na casa? Vera, Liliana e Mariana deixam tudo em ‘pratos limpos’ - Big Brother
08:35

Quem faz mais falta na casa? Vera, Liliana e Mariana deixam tudo em 'pratos limpos'

15:06
Liliana denuncia provocações ousadas de Ana Cristina a Fábio: «Onde é que ela quer chegar…?» - Big Brother
03:31

Liliana denuncia provocações ousadas de Ana Cristina a Fábio: «Onde é que ela quer chegar…?»

15:00
«Tem uma postura muito masculina»: Mariana dá opinião polémica sobre concorrente - Big Brother
06:29

«Tem uma postura muito masculina»: Mariana dá opinião polémica sobre concorrente

14:52
Cansada das críticas, Liliana desabafa: «Tudo o que faça vai ser um problema» - Big Brother
01:34

Cansada das críticas, Liliana desabafa: «Tudo o que faça vai ser um problema»

14:51
«Ela não está em nenhum grupo definido»: Vera fala sem filtros - Big Brother
07:53

«Ela não está em nenhum grupo definido»: Vera fala sem filtros

13:58
Liliana em picardia com Pedro e Marisa. E tudo por causa de comida - Big Brother
03:45

Liliana em picardia com Pedro e Marisa. E tudo por causa de comida

13:28
Marisa Susana atira: «A Bruna manda, mas em mim não manda mais» - Big Brother
06:47

Marisa Susana atira: «A Bruna manda, mas em mim não manda mais»

13:21
Marisa Susana lamenta: «Pessoas maldosas instigaram a Ana Cristina» - Big Brother
05:59

Marisa Susana lamenta: «Pessoas maldosas instigaram a Ana Cristina»

12:44
‘Team’ de Liliana responde às críticas com… números. E deixa qualquer um surpreendido - Big Brother

'Team' de Liliana responde às críticas com… números. E deixa qualquer um surpreendido

12:37
Gritos e insultos: Ana Cristina 'explode' com Liliana e Pedro 'mete veneno' ao ouvido da concorrente - Big Brother
02:51

Gritos e insultos: Ana Cristina 'explode' com Liliana e Pedro 'mete veneno' ao ouvido da concorrente

12:21
«Ninguém merece ser traído»: Em lágrimas, Marisa abre o livro da sua vida - Big Brother
04:34

«Ninguém merece ser traído»: Em lágrimas, Marisa abre o livro da sua vida

12:02
A próxima expulsa da casa: Rui já escolheu, mas não fica sem resposta - Big Brother
01:22

A próxima expulsa da casa: Rui já escolheu, mas não fica sem resposta

11:49
«Desejo que não me dirija mais a palavra»: Marisa não deixa nada por dizer a mulher da casa - Big Brother
01:20

«Desejo que não me dirija mais a palavra»: Marisa não deixa nada por dizer a mulher da casa

11:38
Pequeno-almoço na cama com a mulher? Não, Pedro aponta outra concorrente - Big Brother
00:51

Pequeno-almoço na cama com a mulher? Não, Pedro aponta outra concorrente

11:36
Jantar a dois? Não será com Inês de certeza. Veja a escolha de Vera - Big Brother
00:53

Jantar a dois? Não será com Inês de certeza. Veja a escolha de Vera

Moderna e espaçosa: A nova casa desta ex-concorrente impressiona qualquer um

  • Secret Story
  • Há 2h e 8min
Moderna e espaçosa: A nova casa desta ex-concorrente impressiona qualquer um - Big Brother

Conheça a casa nova desta ex-concorrente e deixe-se impressionar.

Casa nova é sempre um motivo de felicidade e que o diga esta ex-concorrente do Big Brother 2022, Juliana Vieira, mais conhecida por Jully Rose. 

Através de um conjunto de fotografias publicadas no Instagram, a jovem mostrou alguns detalhes da casa, mostrando orgulho e satisfação com a remodelação. 

Nas imagens é possível ver uma decoração cuidada e moderna, marcada por tons neutros e ambientes luminosos que transmitem conforto e tranquilidade. Cada canto parece ter sido pensado ao pormenor, revelando o gosto apurado de Jully e o empenho colocado na criação de um espaço acolhedor e harmonioso.

 

A publicação reuniu reações e comentários de fãs, que não pouparam elogios ao novo lar da ex-concorrente. A nova casa representa mais do que uma simples mudança de morada. Para Jully Rose, este é um símbolo de independência, estabilidade e crescimento pessoal.

Depois de ter passado por uma experiência intensa como o Big Brother, a jovem encontra agora um espaço que reflete a sua essência e que lhe oferece a privacidade e o equilíbrio que procurava. O lar que apresentou é um reflexo dessa fase madura e positiva que vive, marcada por conquistas, autoconfiança e novos começos.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com as imagens da nova casa de Jully Rose. 

Temas: Jully Rose Juliana Vieira

