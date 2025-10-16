Moderna e espaçosa: A nova casa desta ex-concorrente impressiona qualquer um

Casa nova é sempre um motivo de felicidade e que o diga esta ex-concorrente do Big Brother 2022, Juliana Vieira, mais conhecida por Jully Rose.

Através de um conjunto de fotografias publicadas no Instagram, a jovem mostrou alguns detalhes da casa, mostrando orgulho e satisfação com a remodelação.

Nas imagens é possível ver uma decoração cuidada e moderna, marcada por tons neutros e ambientes luminosos que transmitem conforto e tranquilidade. Cada canto parece ter sido pensado ao pormenor, revelando o gosto apurado de Jully e o empenho colocado na criação de um espaço acolhedor e harmonioso.

A publicação reuniu reações e comentários de fãs, que não pouparam elogios ao novo lar da ex-concorrente. A nova casa representa mais do que uma simples mudança de morada. Para Jully Rose, este é um símbolo de independência, estabilidade e crescimento pessoal.

Depois de ter passado por uma experiência intensa como o Big Brother, a jovem encontra agora um espaço que reflete a sua essência e que lhe oferece a privacidade e o equilíbrio que procurava. O lar que apresentou é um reflexo dessa fase madura e positiva que vive, marcada por conquistas, autoconfiança e novos começos.

