A “estadia” no BB foi curta. Mas cá fora faturou tanto numa plataforma de adultos que não precisou de trabalhar

A passagem pelo Big Brother pode ter sido breve, mas cá fora o . Falamos de Jully Rose, que revelou recentemente que conseguiu alcançar uma estabilidade financeira graças ao conteúdo que produz para a plataforma de adultos OnlyFans, admitindo mesmo que, durante algum tempo, não precisou de trabalhar noutra área.

As declarações foram feitas em Janeiro, durante a sua participação no programa Bom Dia Alegria, do canal V+ TVI, onde falou abertamente sobre o percurso que iniciou nas plataformas de conteúdo exclusivo. Jully Rose explicou que o interesse pela fotografia surgiu muito cedo e que sempre apreciou trabalhos ligados à imagem e à expressão artística.

«Eu sempre gostei de tudo o que envolva arte no geral, fotografia era uma delas. E eu comecei desde cedo a tirar umas fotografias com uns fotógrafos profissionais e adorava os resultados, mesmo assim com pouca roupa», contou.

Segundo a ex-concorrente, foi precisamente a limitação das redes sociais tradicionais que a levou a procurar alternativas para publicar esse tipo de conteúdo: «O Instagram tem aquela política que não permite (…) foi então que tive o conhecimento desta plataforma, que nós temos de decidir um preço mensal e quem quiser subscrever e ver as fotografias tem de pagar».

Durante a conversa, Jully Rose fez questão de sublinhar que o tipo de conteúdo que publica está longe de ser explícito, distinguindo o seu trabalho de outros criadores da plataforma: «No meu caso é uma coisa muito básica, não mostro as partes íntimas. Mas há quem utilize para cenas de pornografia, sexo explícito».

A jovem reconheceu ainda que o OnlyFans pode gerar receitas muito elevadas para quem se dedica à actividade a tempo inteiro: «Quem se envolve nesta plataforma a 100% consegue faturar muito», disse, sendo depois questionada diretamente por Zé Lopes sobre se os ganhos obtidos permitiram que deixasse de procurar trabalho noutras áreas.

«O rendimento que tu auferes com o OnlyFans fez com que nunca tivesses que trabalhar de forma mais séria na tua área. Estamos a falar de uma quantia de dinheiro que te permite viver confortável mensalmente?», perguntou o apresentador, sem rodeios.

A resposta de Jully Rose foi clara: «Sim, inicialmente quando eu comecei sim, agora não tanto porque estou mais desligada, não estou focada nisso a 100%, mas inicialmente sim. Aquilo é como se fosse um trabalho, as pessoas estão a pagar e nós temos que ter conteúdo».

As declarações da ex-concorrente do Big Brother rapidamente geraram reacções nas redes sociais, dividindo opiniões entre quem elogia a transparência com que aborda o tema e quem critica o fenómeno crescente das plataformas de subscrição de conteúdo adulto.

Ainda assim, Jully Rose garante que encara o OnlyFans como uma actividade profissional legítima e uma extensão do gosto pessoal pela fotografia e pela criação de conteúdos digitais.