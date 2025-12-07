Kátia Aveiro atravessou fase difícil. Mas fez isto e transformou-se numa nova mulher

Kátia Aveiro, irmã de Cristiano Ronaldo, recorreu às redes sociais para fazer um desabafo profundo, onde revelou que passou por um período mais conturbado, mas conseguiu reerguer-se e transformar-se numa nova mulher.

Num vídeo partilhado na sua página de Instagram, a empresária começou por referir que se sentiu motivada a deixar esta reflexão, após ter lido uma mensagem de uma seguidora, que lhe chamou a atenção.

«Ela não tinha vontade de viver, andava triste, mas seguia-me porque eu inspirava-a , passava boa energia para ela. Há sempre motivos para dar uma animada e eu graças a Deus tenho motivos para me animar, para me cuidar, porque para eu fazer os meus felizes, eu tenho que estar feliz», disse.

Depois, Kátia Aveiro recordou a fase menos feliz: «Durante algum tempo eu vivia disfarçando dores, gatilhos, rótulos, mágoas, dúvidas e às vezes vivendo a vida dos outros quando na verdade eu teria que me preocupar comigo em primeiro lugar e viver a minha vida antes de viver a vida dos outros».

«Estes últimos anos têm-me feito refletir muito e aprender que eu tinha que viver mais por mim, pelos meus filhos e depois vinham as outras preocupações e quando a gente aprende isso, a gente melhora em tudo, cabeça e corpo», afirmou.

A irmã de Cristiano Ronaldo contou ainda o que fez para ultrapassar esse período: «Muita gente me pergunta o que eu fiz para mudar: comecei a cuidar de mim, a olhar mais para mim, comecei a falar ‘não’, é libertador e isso curou-me de dúvidas, de mágoas, de medos, de ansiedades, de gatilhos, de coisas que eu carregava e não me pertenciam».

Na legenda da publicação, Kátia Aveiro escreveu ainda: «Minha cura começou no dia em que parei de aceitar menos do que eu mereço.E tu?? Começas quando?».