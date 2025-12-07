Ao Minuto

Kátia Aveiro atravessou fase difícil. Mas fez isto e transformou-se numa nova mulher

  • Secret Story
  • Ontem às 19:39
Kátia Aveiro atravessou fase difícil. Mas fez isto e transformou-se numa nova mulher - Big Brother

Kátia Aveiro contou o que fez para sair do período difícil em que se encontrava e deixou uma mensagem poderosa.

Kátia Aveiro, irmã de Cristiano Ronaldo, recorreu às redes sociais para fazer um desabafo profundo, onde revelou que passou por um período mais conturbado, mas conseguiu reerguer-se e transformar-se numa nova mulher. 

Num vídeo partilhado na sua página de Instagram, a empresária começou por referir que se sentiu motivada a deixar esta reflexão, após ter lido uma mensagem de uma seguidora, que lhe chamou a atenção. 

«Ela não tinha vontade de viver, andava triste, mas seguia-me porque eu inspirava-a , passava boa energia para ela. Há sempre motivos para dar uma animada e eu graças a Deus tenho motivos para me animar, para me cuidar, porque para eu fazer os meus felizes, eu tenho que estar feliz», disse. 

 

Depois, Kátia Aveiro recordou a fase menos feliz: «Durante algum tempo eu vivia disfarçando dores, gatilhos, rótulos, mágoas, dúvidas e às vezes vivendo a vida dos outros quando na verdade eu teria que me preocupar comigo em primeiro lugar e viver a minha vida antes de viver a vida dos outros». 

«Estes últimos anos têm-me feito refletir muito e aprender que eu tinha que viver mais por mim, pelos meus filhos e depois vinham as outras preocupações e quando a gente aprende isso, a gente melhora em tudo, cabeça e corpo», afirmou. 

A irmã de Cristiano Ronaldo contou ainda o que fez para ultrapassar esse período: «Muita gente me pergunta o que eu fiz para mudar: comecei a cuidar de mim, a olhar mais para mim, comecei a falar ‘não’, é libertador e isso curou-me de dúvidas, de mágoas, de medos, de ansiedades, de gatilhos, de coisas que eu carregava e não me pertenciam». 

Na legenda da publicação, Kátia Aveiro escreveu ainda: «Minha cura começou no dia em que parei de aceitar menos do que eu mereço.E tu?? Começas quando?». 

 

Kátia Aveiro

